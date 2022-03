Le prix de l’essence bondit encore en Atlantique

Tous les prix suivants sont les plus élevés autorisés vendredi par les organismes réglementaires de chaque province pour le litre d’essence ordinaire libre-service.

Au Nouveau-Brunswick, le prix est de 171,8 ¢. Il s’agit d’une hausse de 8,5 ¢ comparativement au record précédent de 163,3 ¢ établi la veille.

Les prix dans la province sont habituellement ajustés le jeudi, mais la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers autorise d’autres ajustements s'il y a des perturbations sur le marché mondial.

Des automobilistes faisaient la queue jeudi soir à Straford, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour faire le plein avant le changement des prix. Photo : Radio-Canada / Jesara Sinclair

En Nouvelle-Écosse, le prix varie par endroits, de 169 ¢ à 171 ¢. Le prix le plus élevé la veille était de 160 ¢.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le prix est de 172,7 ¢. Il était de 158,9 ¢ le 25 février.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les prix augmentent de plus de 14 ¢. Ils varient de 191,7 ¢ dans la péninsule d’Avalon à 204,1 ¢ à Ramea.

Une conséquence de la guerre

La hausse du prix de l’essence ces jours-ci est presque entièrement attribuable à la guerre en Ukraine, a indiqué jeudi l’économiste Pierre-Marcel Desjardins.

La Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et le conflit propulse à la hausse le prix du baril.

Rory Johnston, expert en matière de produits de base au Canada, dit aussi que l’invasion russe en Ukraine crée de l’incertitude sur le marché du pétrole.

M. Johnston ajoute que les prix étaient bas au début de la pandémie de COVID-19 et que la demande a ensuite augmenté beaucoup plus rapidement que prévu.

La hausse des prix freine les consommateurs

L’augmentation importante des prix ne laisse pas les consommateurs indifférents.

Je n’aime pas ça. Ce n’est pas amusant. Chaque fois qu’on vient, ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus dispendieux. Alors, ce n'est pas évident , a affirmé l’automobiliste Roger Fontaine, au moment de faire le plein, jeudi, à Dieppe au Nouveau-Brunswick.

On ne voyage pas si tant qu’on voyageait. Ça fait deux ans avec le virus et tout ça. On reste beaucoup à la maison , a indiqué pour sa part l’automobiliste Jean-Paul Belliveau.

Le concessionnaire Kia Moncton constate une corrélation évidente entre l'augmentation du prix de l'essence et l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques.

Mais là, l'essence monte. Le monde devient plus curieux. Peut-être qu'on devrait regarder à un char électrique versus à essence. Ça arrive chaque fois que l'essence monte. Je n'ai pas calculé si ça arrive quand l'essence descend, mais j'imagine que moins. C'est tout relié, oui, certain , explique le gérant de Kia Moncton, Michel Savoie.

Les consommateurs qui veulent acheter un véhicule électrique doivent toutefois être patients. Kia Moncton, par exemple, n’en avait qu’une seule sur son terrain jeudi. Les livraisons se font rares.