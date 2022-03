Ukraine : l’armée russe occupe la centrale nucléaire de Zaporojjia

Les russes ont attaqué jeudi soir la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. Les tirs ont provoqué un incendie, faisant craindre le pire, mais la situation est maintenant maîtrisée.

L'organisme de l'État ukrainien chargé de l'inspection des sites nucléaires indique que les russes occupent le territoire de la centrale, mais que le personnel opérationnel s'assure du bon fonctionnement des installations, situées à environ 550 kilomètres de la capitale, Kiev.

Aucun changement sur le plan de la radioactivité n'a été constaté , a-t-il précisé.

Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations ainsi qu'un laboratoire ont été touchés. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) confirme qu'aucun équipement essentiel n'a été affecté et que le niveau de radiation est demeuré normal.

L'attaque n'a fait aucune victime, ont indiqué les secours ukrainiens sur Facebook.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont des chars russes qui ont ouvert le feu sur la centrale de Zaporojie. Ces chars sont équipés de viseurs thermiques donc ils savent ce qu'ils font, ils s'étaient préparé , a-t-il affirmé dans un message vidéo.

Il a accusé Moscou de recourir à la terreur nucléaire et de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl. Européens, s'il vous plaît, réveillez-vous , a-t-il imploré.

Dans la soirée, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a écrit sur son compte Twitter qu’il s'était entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de l’incendie de la centrale nucléaire.

Je viens de parler avec le président Zelensky sur les horribles attaques contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Ces attaques inacceptables de la Russie doivent cesser immédiatement.

De son côté, le premier ministre britannique Boris Johnson a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et a indiqué que les actions irresponsables de Poutine peuvent directement menacer la sécurité de toute l'Europe .

Les autorités chinoises, quant à elles, se sont dit extrêmement préoccupées par la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. Un porte-parole du gouvernement a appelé au calme , pour prévenir toute escalade des tensions.

Un peu plus tôt, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA avait appelé à cesser l'usage de la force sur la centrale nucléaire de Zaporojie, mettant en garde contre un grave danger si un réacteur était touché.

Lancée en 1985, pendant l'URSS, la centrale nucléaire de Zaporijjia compte six réacteurs et fournit une grande partie de l'énergie du pays.

Le 24 février, des combats avaient déjà eu lieu près de l'ancienne centrale de Tchernobyl, lieu du pire accident nucléaire de l'histoire à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, et qui est désormais entre les mains des troupes russes.

Certains analystes ont relevé que la centrale de Zaporijjia était bâtie différemment et plus sûre que celle de Tchernobyl.

Lourd bilan en Ukraine

Au neuvième jour de l'offensive lancée par Moscou en Ukraine, des milliers de personnes auraient été tuées ou blessées.

La veille, au Nord de Kiev, à Tchernihiv, les services d'urgence rapportent qu'au moins 33 corps ont été sortis des décombres après des bombardements qui ont visé jeudi une zone résidentielle de cette ville de 286 000 habitants.

C'est l'attaque la plus importante contre un État européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'un million de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui le pays.

Avec les informations de l'AFP, Reuters et Associated Press.