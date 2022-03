Rue partagée et arbres coupés au cœur des questions à la consultation sur le tramway

L'exercice virtuel dans le quartier Montcalm à Québec a réuni plus de 500 personnes durant plus de trois heures.

Les questions des citoyens étaient nombreuses pour le projet maintenant défendu par l'administration Marchand. Mercredi soir, ce sont les citoyens du quartier Montcalm qui étaient sollicités.

Le projet prévoit l'aménagement d'une rue partagée sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Bourlamaque et de Salaberry ainsi que deux zones tampons entre les rues Claire-Fontaine et Belvédère. La vitesse permise dans ce tronçon va varier entre 20 km/h et 30 km/h. Ce concept encore inconnu dans les rues de Québec a suscité bien des questions.

Représentation de l'insertion du tramway sur René-Lévesque selon l'option des voies partagées. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Plusieurs citoyens se demandent si cette cohabitation entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes est sécuritaire. La priorité est aux piétons , a répété à plusieurs reprises Jérôme Poupry, ingénieur au Bureau des transports de la Ville de Québec. Tout est mis en œuvre pour assurer un partage sécuritaire , a-t-il dit. Les aménagements sont faits pour ralentir la vitesse des voitures qui circuleront à peu près à la même vitesse que les cyclistes. Et il y en aura moins.

La circulation automobile en provenance de Sainte-Foy sera détournée vers le chemin Sainte-Foy ou la Grande Allée à quelques endroits : près de l'université Laval, près de la rue Hollande ou encore de la rue Belvédère. Selon les modèles préparés par la Ville de Québec, 80 % des automobilistes vont opter pour Grande Allée.

Transit

Mais il se pourrait bien que certains automobilistes soient tentés de poursuivre leur route avant de trouver une rue de transit pour rejoindre les deux autres artères qui mènent à la colline parlementaire. La Ville prévoit que le nombre de voitures qui emprunteront les plus petites rues du quartier Montcalm va augmenter de 11 %.

Le directeur du service du transport et de la mobilité intelligente, Marc des Rivières, se veut rassurant. On a la volonté de faire du secteur une « zone apaisée . Il laisse entendre qu'il y aura des mesures de mitigation qui seront discutées éventuellement avec les résidents. La Ville doit lancer une étude de circulation pour trouver les bonnes solutions. Il faut s'assurer que les résidents puissent continuer à avoir accès leurs résidences et aux commerces du quartier.

Arbres

L'abattage d'arbres a également donné lieu à de nombreux échanges. Les citoyens, dont l'ancienne conseillère municipale Anne Guérette, aimeraient avoir un plan, avec photos à l'appui, pour permettre aux citoyens de bien comprendre quels arbres seront sacrifiés pour faire place au tramway. Trop tôt a répondu le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest, qui a souligné que les décisions finales seront prises par le consortium qui sera désigné pour réaliser le projet.

Daniel Genest, le directeur du bureau de projet du tramway de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

L'instigatrice de la pétition de 29 000 signatures, Dorys Chabit, qui s'oppose à l'abattage des 1584 arbres, s'est indignée devant le manque d'écoute des décideurs. Le projet peut avoir d'autres solutions. Pourquoi les gens qui veulent garder leur milieu de vie sont ignorés?

Voix discordantes

Vote projet est une honte , s'est exclamé un des participants dans un échange avec le Bureau de projet. Yannick Stromei a dénoncé entre autres le manque d'appuis au projet, qui atteint à peine 41 % dans le plus récent sondage.

Il a aussi remis en doute les données d'achalandage évoquant les nombreux autobus vides qui circulent le jour sur le boulevard René-Lévesque. Je perds mon temps ici ce soir pour un projet inadapté pour Québec , a-t-il fait valoir. J'assiste à un dîner de cons, et le con, c'est moi!

La conseillère municipale responsable du dossier, Maude Mercier Larouche, avait promis en début de séance de ne pas prendre la parole pour laisser toute la place aux citoyens. Mais elle a dérogé à sa promesse pour rappeler que le tramway était le bon projet pour la Ville. C'est un projet auquel on croit , a-t-elle martelé. L'élue a énuméré les défis auxquels le tramway va répondre au cours des prochaines années : la mobilité, l'environnement et l'économie.

Consultations

Le Bureau de projet va compléter ses séances d'information dans le quartier Montcalm vendredi, lors d'une rencontre avec les travailleurs du quartier. Les citoyens pourront également remplir un sondage en ligne le même jour.

La première pelletée de terre pour le tramway est toujours prévue à l'automne 2023 et la mise en service en 2028.