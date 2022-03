Joseph Gordon-Levitt dans la peau du patron controversé d’Uber

Une nouvelle minisérie relatant l'ascension et la chute du cofondateur d’Uber, Travis Kalanick, est disponible depuis dimanche sur la plateforme Crave au Québec. Le rôle principal de The Battle For Uber, une production de Showtime, est interprété par Joseph Gordon-Levitt.

L’acteur de 41 ans a incidemment déjà exploré la vie d’une autre figure controversée spécialisée dans la technologie informatique, quand il a joué le rôle-titre dans Snowden (2016), d’Oliver Stone.

Basé sur un livre d’investigation écrit par le journaliste du New York Times Mike Isaac, The Battle For Uber est la première partie d’une série télévisée anthologique intitulée Super Pumped. Le second volet se penchera sur l’histoire de Facebook, et se basera sur un livre à paraître du même auteur.

Les tribulations des magnats de la Silicon Valley fascinent le milieu du divertissement ces derniers temps. La minisérie The Dropout, qui sera prochainement diffusée sur Hulu, porte sur l’ancienne patronne de la start-up biotechnologique Theranos, Elizabeth Holmes, qui a été condamnée pour fraude en début d’année.

Elle fait également l’objet du prochain long métrage d’Adam McKay (Don’t Look Up), intitulé Bad Blood. En 2019, l'histoire rocambolesque d'Elizabeth Holmes a été racontée dans le documentaire The Inventor, réalisé par le cinéaste oscarisé Alex Gibney.

Des séries sur les entreprises WeWork et Facebook (encore) sont aussi en chantier, respectivement chez Apple TV+ et HBO.

Des dieux modernes

Ce qui intrigue au plus haut point David Levien, le cocréateur de Super Pumped, est la volonté de ces dirigeants et dirigeantes de s’automythifier et de prendre la place que les dieux occupaient autrefois dans notre société .

Nous voulons examiner non seulement pourquoi notre culture leur accorde un tel statut, mais aussi ce que [les vedettes de l’industrie de la tech] ont fait, et sont prêts à faire, afin de maintenir leur pouvoir , a ajouté David Levien dans une entrevue au New York Times.

Travis Kalanick a cocréé en mars 2009 l'application pour téléphone intelligent Uber, permettant de commander une course en voiture avec chauffeur. Il en a fait la première entreprise d'un secteur qui a révolutionné le marché traditionnel des taxis et défié les règles encadrant le transport.

Il a démissionné de la direction générale en juin 2017, sous la pression d'investisseurs lui reprochant ses méthodes de gestion et une culture d'entreprise sexiste et discriminatoire.

Une culture obsédée par le gain

Brian Koppelman, l’autre créateur de Super Pumped, affirme que l’objectif de la série n’est pas de simplement exposer les manigances d’une personnalité cupide qui s’est enrichie grâce au capitalisme numérique.

On veut que vous compreniez pourquoi Travis était si efficace dans cet univers , dit-il au New York Times. On veut que vous voyiez les moments où ses facultés intellectuelles et affectives lui ont permis de convaincre des gens .

Ce qui a attiré Joseph-Gordon-Levitt dans le projet est le fait que Travis Kalanick, aussi amoral fût-il – aux dires du nouveau patron d’Uber, Dara Khosrowshahi –, était convaincu qu’il œuvrait pour la bonne cause. C’est probablement ce que beaucoup d’entre nous faisons par moments, lorsqu’on se fixe un objectif précis et que nous devenons machiavéliques .

« On se dit : "Cet objectif est si important, et si je dois faire des compromis en chemin, ça aura valu la peine". » — Une citation de Joseph-Gordon-Levitt

Au sujet de l’approche esthétique de la série, l’acteur dit qu’elle mise sur un divertissement d’ordre théâtral. C’est amusant, c’est des feux d'artifice. J’applaudis Brian et David d’avoir été capables de susciter des questionnements concernant des problèmes importants de notre époque, tout en allouant la plupart de leurs énergies à façonner un merveilleux spectacle.

Mettant également en vedette Kyle Chandler, Elisabeth Shue et Uma Thurman, Super Pumped : The Battle For Uber est pour l'instant offert en version anglaise seulement sur Crave. Le service de vidéo à la demande assure toutefois qu’une version doublée en français est en cours de préparation.