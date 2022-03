Le patineur Jordan Pierre-Gilles de retour à la maison 

Le patineur de vitesse courte-piste et olympien Jordan Pierre-Gilles était de passage à la maison jeudi. Médaille en poche, le Sherbrookois a pu revoir l'une de ses plus grandes admiratrices, sa grand-mère.

Autant que c'est un rêve pour lui, c’en était un pour moi, parce que je le voyais champion depuis qu’il était petit , souligne Marie-Jeannine Pierre-Gilles.

Mme Pierre-Gilles a enfin pu voir de ses propres yeux la médaille d'or remportée par son petit-fils aux Jeux olympiques de Pékin.

Quand j'ai vu le dépassement qu'il a fait, j'ai dit "yes!" , s’exclame-t-elle, en parlant de la finale du relais 5000 m sur courte piste qui a permis à l’équipe canadienne d’accéder à la plus haute marche du podium.

« J'ai eu une larme de joie quand j'ai vu la fin de la course. Je me suis dit "ça y est. Il est dans la cour des grands!" » — Une citation de Marie-Jeannine Pierre-Gilles, grand-mère de Jordan Pierre-Gilles

Malgré la distance, Jordan Pierre-Gilles dit d’ailleurs avoir senti le soutien de sa famille tout au long des jeux.

Je sentais que ma famille était derrière moi et qu'ils se levaient pour me regarder courser. C’est sûr que dans des situations comme ça, ce n’est pas la motivation qui manque, et tu donnes tout ce que tu as à donner , indique-t-il.

L’athlète ne se fait pas prier pour remercier tous ceux qui l’ont soutenu depuis ses débuts.

J’ai eu beaucoup de mots d’amis qui me disaient qu’ils écrivaient à Jordan, et que Jordan répondait. Ça, pour moi, c’est important , souligne sa mère Sophie Gailloux.

Nous, on célèbre ça, on voit ce qui a été investi, et on a vraiment beaucoup de bonheur , ajoute son père Richard Pierre-Gilles.

Une médaille historique

La victoire de Jordan Pierre-Gilles représente également un moment historique au pays. Jordan Pierre-Gilles est en effet le troisième athlète canadien noir à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques d’hiver.

C'est une chance que j'ai de pouvoir inspirer des jeunes d'ailleurs. Je pense que c’est quelque chose aussi qui rend fière ma grand-mère, sachant qu’elle est venue au Canada en espérant un futur meilleur et des meilleures opportunités , constate Jordan Pierre-Gilles.

J'avais choisi de rester au Canada parce que je sentais que c'était le pays de toutes les possibilités pour mon fils et sa génération à venir , renchérit sa grand-mère.

Le jeune athlète espère déjà pouvoir renouer avec le podium aux Olympiques de 2026. Sa grand-mère n’en espère pas moins. Il y en aura d’autres [des médailles]!

Dès la semaine prochaine, l’athlète visitera des écoliers pour discuter de son expérience olympique. Il continuera aussi son entraînement, puisqu’il vise un excellent résultat au Championnat du monde de patinage de vitesse courte-piste qui doit bientôt avoir lieu à Montréal.

