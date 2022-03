La Brasserie Port-Alfred de La Baie déménage et augmentera sa production

La Brasserie Port-Alfred déménage dans l’ancien magasin Gagnon Frères de La Baie afin d’augmenter sa production et de revitaliser le secteur. L'endroit est appelé à devenir un restaurant où des spectacles seront présentés.

L’acquisition de l’ancien magasin de meubles situé sur la 1re rue permettra de quintupler, voire de multiplier par 10 la production de la microbrasserie, indique Marc-Antoine Blackburn, copropriétaire de l’entreprise.

Il avait fondé à l’automne 2020 avec son ami Yohann Paradis la microbrasserie dans le secteur Port-Alfred, la première à voir le jour à La Baie.

La Brasserie Port-Alfred s’était alors installée dans l’Hôtel Plaza, dont Marc-Antoine Blackburn est le propriétaire, avec des équipements permettant une production de 200 litres de bière à la fois.

La production était tout d’abord destinée aux deux bars que possède Marc-Antoine Blackburn, soit le Paradox, dans l'Hôtel Plaza, et la Taverne Racine, à Chicoutimi. La bière a été mise en canettes lorsque les bars ont été fermés en raison de la COVID-19.

La Brasserie Port-Alfred a acquis l'ancien magasin Gagnon Frères de La Baie pour augmenter sa production. L'entreprise souhaite y aménager un restaurant et une salle de spectacles. Photo : Radio-Canada / Avec l'autorisation de la Brasserie Port-Alfred

La demande n’a depuis cessé d’augmenter. On passe notre temps à expliquer que malheureusement, on n’a pas de bière , laisse-t-il tomber.

Grâce à son expansion dans un édifice situé à quelques mètres de l’Hôtel Plaza, la Brasserie Port-Alfred souhaite étendre sa distribution de sa dizaine de produits dans toute la région et dans des points de vente à l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Revitaliser Port-Alfred

La première phase du projet d’investissement de plus d’un demi-million devrait recevoir un soutien financier de Saguenay, lié à un programme de revitalisation commerciale.

Ce secteur de Port-Alfred, situé près de l’ancien site de l’usine de la Consol, fermée en 2004, a subi les contrecoups économiques de la fermeture de la papetière.

Marc-Antoine Blackburn et Yohann Paradis, des amis d'enfance, lors du lancement de la Brasserie Port-Alfred, à l'automne 2020. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Plusieurs projets ont tenté de voir le jour dans l’ancien magasin de meubles, fermé depuis environ 18 ans. Le conseiller municipal du secteur, Raynald Simard, a accompagné trois projets dans les dernières années qui voulaient s’implanter dans l’ancien commerce.

« Ça fait tellement longtemps que des conseillers essaient d’amener des projets dans ce bâtiment, je crois que ce projet-là va être le bon. » — Une citation de Raynald Harvey, conseiller municipal

Une annonce prochaine espérée pour l’église Saint-Édouard

Pour Marc-Antoine Blackburn, le secteur est en voie de retrouver son dynamisme, avec l’installation prochaine d’une rampe de mise à l’eau sur l’ancien site industriel et le projet de transformation de l’ancienne église Saint-Édouard en bibliothèque. Le monde attire le monde , souligne-t-il.

Raynald Simard, qui est également président de l’arrondissement La Baie, souligne d’ailleurs que de bonnes nouvelles sont à venir pour le projet de conversion de l’église Saint-Édouard, d’ici la fin mars. Une subvention d’environ 5 M$ est visée dans le projet.

C’est encourageant pour le projet, le ministère de la Culture fait beaucoup de vérifications sur le bâtiment , s’est-il contenté de dire.

Une annonce est espérée à la fin du mois pour le projet de conversion de l'église Saint-Édouard en bibliothèque. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Restaurant et salle de spectacles

Marc-Antoine Blackburn et Yohann Paradis espèrent que l’aménagement de leurs nouveaux locaux sera terminé en juillet. Une boutique sera également accessible sur le site de production.

Dans une seconde phase, les deux partenaires d’affaires souhaitent aménager un restaurant et diffuser des spectacles. On veut vraiment mettre l’emphase, nous, sur la scène et faire une salle de spectacles avec ça, une salle avec restauration, bar, microbrasserie, c’est une formule quand même intéressante , mentionne Marc-Antoine Blackburn.

Le projet a d’ailleurs reçu l’aval du conseil d’arrondissement de La Baie cette semaine pour autoriser une microbrasserie, un restaurant et un bar à spectacles dans l’édifice.