Le Nouveau-Brunswick arrêtera de compter les cas de COVID dans les écoles

À partir de lundi, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick va cesser de recueillir et de partager de l’information sur les cas de COVID-19 dans les écoles publiques.

En raison des changements aux restrictions de santé publique qui entrent en vigueur le 14 mars, les familles et le personnel scolaire n’auront plus à signaler les cas de COVID-19 aux écoles et aux garderies , écrit FlavioNienow, porte-parole du ministère, dans un courriel, jeudi.

La semaine de relâche est la semaine prochaine. Au retour, les parents n’ont plus à informer l’école de leur enfant si ce dernier a la COVID.

Jeudi, le ministère de l’Éducation a reçu le signalement de 99 nouveaux cas de COVID-19 qui lui ont été signalés sur une base volontaire. Les personnes touchées sont des élèves et des membres du personnel scolaire, à travers 59 écoles.

Il y a eu 12 395 cas dans les écoles depuis le début de la présente année scolaire, dont 9917 cas confirmés depuis le 1er février dernier.

Depuis l’annonce de la levée des restrictions sanitaires le 14 mars au Nouveau-Brunswick, le ministère étudiait la possibilité de complètement abandonner le traçage des cas.

Nous avons conclu que le ministère et les districts scolaires ne sont plus en mesure de continuer à recueillir cette information et la partager publiquement , ajoute FlavioNienow.

Il affirme que les responsables provinciaux de santé publique vont garder un oeil sur le nombre d’élèves absent des écoles.

Le 14 mars, toutes les restrictions seront levées au Nouveau-Brunswick, y compris le port du masque dans les lieux publics, la distanciation sociale et les quarantaines. La preuve de vaccination n’est plus exigée depuis quelques jours.