Un appel à la vigilance aux entreprises de la région face aux possibles cyberattaques

Depuis les derniers jours, alors que la guerre en Ukraine prend de l’ampleur, les cyberattaques se multiplient à la grandeur de la planète, mais aussi au Canada.

D’ailleurs, le Québec n’a pas été épargné avec Bridgestone à Joliette et l’aluminerie Alouette à Sept-Îles. D’ailleurs, l’intrusion d’un tiers a été confirmée mardi par l’aluminerie de Sept-Îles.

Je ne sais pas si c’est un drôle de hasard, mais depuis à peu près une semaine, l’augmentation est énorme, puis ce qu’on voit surtout c’est que les pirates ne demandent pas de rançon. Ce n’est pas logique, à part si les pirates veulent vraiment faire du mal aux entreprises en faisant des actions qui ne sont pas correctes , a indiqué Sabin Bouchard, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’expert en informatique se serait attendu à ce que le prochain conflit mondial se déroule sur le plan informatique, plutôt que le conflit plus traditionnel qui oppose la Russie à l’Ukraine.

On aurait plus pensé que ça aurait été des cyberguerres. Si tu veux paralyser une ville, si tu veux paralyser l’économie, c’est de l’informatique. On peut couper des systèmes téléphoniques, on peut couper à peu près ce qu’on veut. On peut même arrêter une voiture en plein milieu de la route. Ça peut aller loin , a-t-il imagé.

Les entreprises sont invitées à être proactives pour colmater les vulnérabilités, plutôt que de réagir une fois que les pirates informatiques ont pris le contrôle.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux