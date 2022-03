Dévaler les pistes à 90 et 95 ans 

Albain et Marie-Paule Godin dévalent les pistes depuis des décennies. Les doyens du Mont Sutton sont aujourd’hui âgés de 95 et 90 ans et continuent à profiter de l’hiver.

Le couple, qui est ensemble depuis 65 ans, skie au Mont Sutton plusieurs fois par semaine.

Quand il fait bien beau, ça peut être quatre ou cinq. Ça dépend du froid et des conditions. C’est un sport qui nous garde jeunes, parce que quand on arrive ici, on a toujours quelqu’un à qui parler, pour se changer les idées de la vie. On se sent chez nous quand on arrive ici , souligne Mme Godin.

Leur neveu Simon Boucher et leur petite-nièce Adéline, âgée de deux ans, se joignent souvent à eux.

« La plus jeune de la montagne, et nous, les âgés de la montagne! » — Une citation de Marie-Paule Godin, skieuse

Ils représentent un modèle pour leur neveu.

Quand on dit des bons vivants… Ça nous inspire de continuer pour la santé, prendre de l’air, être dehors, être à la montagne qu’on aime! , s’exclame Simon Boucher.

Les deux nonagénaires sont très conscients du privilège qu'ils ont. D’autant plus qu’Albain Godin est de retour à la montagne malgré avoir vécu quatre pontages et avoir perdu un rein. Il ne craint cependant pas les chutes.

« On est passé par tous les épisodes. Dislocation d’épaule, la perte d’un rein, ça ne nous arrête pas! » — Une citation de Albain Godin, skieur

Avec les informations de Guylaine Charette