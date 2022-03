COVID-19 : 1204 Albertains sont à l’hôpital, dont 80 aux soins intensifs

L’Alberta signale 498 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 7945 cas actifs. La province recense 527 101 cas depuis le début de la pandémie.

La moyenne du taux de positivité au cours des sept derniers jours s’élève à 20,84 %.

En tout, 90,1 % de la population albertaine âgée de 12 ans et plus a reçu sa première dose de vaccin et 86,5 % des Albertains ont reçu deux doses.

Fini l’obligation vaccinale pour les fonctionnaires albertains

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé, jeudi, que les fonctionnaires de la province ne seront plus tenus de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 ni de présenter de tests négatifs.

M. Kenney a également indiqué que les employés travaillant de la maison ont reçu la directive de retourner au travail de manière hybride.

Les gens se sont accommodés des exigences du travail à domicile pour le travail de bureau pendant la majeure partie des deux dernières années, mais nous perdons quelque chose en matière d'esprit d'équipe, de culture et, aussi, de productivité si tout le monde travaille en permanence à domicile , explique Jason Kenney.

Il soutient que si la productivité n’est pas affectée, les gestionnaires pourront laisser des personnes travailler de la maison sur une base limitée.

La vice-présidente du Syndicat de la fonction publique de l’Alberta (AUPE), Bonnie Gostola, a déclaré que le syndicat avait été informé des changements quelques jours avant que la décision de lever les restrictions ne soit prise.

Nous nous attendons à ce que le gouvernement s'acquitte de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail afin de s'assurer que lorsque nos membres retournent au travail, quel que soit leur statut vaccinal, les mesures appropriées ont été prises pour les protéger.

Obligation vaccinale pour les employés de la santé?

Plus tôt cette semaine, le premier ministre a déclaré que l’obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé devrait être supprimée prochainement.