Des citoyens de Sainte-Monique se mobilisent pour une cafétéria à l’école du village

Des résidents de Sainte-Monique veulent retrouver un service de cafétéria dans l'école primaire de leur village, un service qui n'y est plus offert depuis un an.

Andréanne Dufresne et son père André Dufresne ont amorcé des démarches l'automne dernier afin de s'allier avec l'organisation La Cantine pour tous, un réseau d'organismes qui s'assure de fournir des repas aux jeunes dans les écoles.

Grâce au service de cet organisme, les parents pourraient payer aussi peu qu'un dollar et jusqu'à 5,50 $ pour que leur enfant ait accès à un repas à l'école, selon leur capacité de payer.

Les deux résidents de Sainte-Monique ont à coeur la sécurité alimentaire et la saine alimentation chez les jeunes, mais atteindre cet objectif en milieu rural n'est pas évident. La distance entre les écoles pour les livraisons de nourriture par un traiteur ainsi que le petit nombre d'élèves dans les écoles posent des défis de rentabilité.

Andréanne Dufresne et son père André Dufresne souhaitent implanter le service La Cantine pour tous à Sainte-Monique. Photo : Radio-Canada

Andréanne Dufresne recherche un traiteur communautaire ou un citoyen qui pourrait avoir une idée pour aller de l’avant : On est à la recherche de gens pour stimuler notre projet. Ça peut être un traiteur déjà établi. Ça peut être quelqu'un qui a un projet. On est à la base du projet, c'est très embryonnaire, donc tout est possible.

Le regroupement La Cantine pour tous est ouvert à des réaménagements selon André Dufresne : Ils sont en mouvement, ils sont ouverts à entendre ce qu'on a, parce qu'on a des problématiques en région qu'ils n'ont pas en ville, Montréal, Québec, on a plus de distance pour la livraison des repas.

Ils estiment que 30 % des élèves des écoles primaires de la MRC Nicolet-Yamaska qui ne comptent pas de service alimentaire pourraient bénéficier d'un tel service.

L’insécurité alimentaire est bien présente

Selon Statistique Canada, plus de 1,2 million d'enfants au pays ont vécu de l’insécurité alimentaire en 2017-2018.

La Cantine pour tous est établie dans cinq régions au Québec et le réseau continue de s'élargir. L’organisme de bienfaisance souhaite qu’un programme national inspiré de ce modèle soit développé au pays.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger