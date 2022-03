La Laurentienne : un rapport présente des réponses, mais plusieurs questions demeurent

L’Université Laurentienne entend revoir son modèle de gouvernance et son fonctionnement selon les recommandations formulées par un cabinet-conseil indépendant.

Pour plusieurs, les deux rapports publiés mercredi répondent à plusieurs questions laissées sans réponse depuis le début de la crise financière à l’établissement en février 2021.

Ça a confirmé certaines hypothèses , admet Thierry Bissonnette, un professeur qui a perdu son emploi lors des compressions budgétaires du printemps dernier.

Thierry Bissonnette est professeur émérite à l'Université Laurentienne. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Les prévisions budgétaires, la gestion du déficit, la communication des états financiers au Conseil des gouverneurs étaient très peu professionnelles , ajoute-t-il.

« Ça explique certaines choses, et on a hâte d’en apprendre encore davantage. » — Une citation de Thierry Bissonnette, professeur émérite à l'Université Laurentienne

En effet, le rapport confirme les soupçons de plusieurs spécialistes, selon lesquels l’établissement devait composer avec une liste grandissante de dépenses et un revenu de plus en plus faible.

Au cours des 20 dernières années, les organes directeurs de l’Université Laurentienne ont adopté une approche axée sur la croissance [...] sans nécessairement réussir à attirer des étudiants et à les conserver , peut-on lire dans le rapport sur la gouvernance.

On voit qu’il y a beaucoup de problèmes structurels au sein de l’établissement , commente Gilles LeVasseur, anciennement employé par la Laurentienne, et maintenant professeur en droit et gestion à l’Université d’Ottawa.

« Plusieurs décisions ont été prises sans tenir compte de la réalité de l’organisation. » — Une citation de Gilles LeVasseur, professeur en droit et gestion à l’Université d’Ottawa

Ce dernier estime que les rapports contiennent d'importantes leçons pour d’autres établissements universitaires à travers la province.

Les syndicats mécontents

L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne APPUL ) dit avoir été reléguée à l'arrière-plan dans le processus de révision du modèle de gouvernance.

Fabrice Colin est également professeur en mathématiques. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Nous étions censés être une partie intégrante et égale dans l’étude du modèle de gouvernance , déplore Fabrice Colin, président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne APPUL . C’est le seul gain que nous avons obtenu depuis le début des négociations.

« Ce rapport devait répondre à nos soucis, mais, malheureusement, il n’apporte aucune réponse à nos préoccupations. » — Une citation de Fabrice Colin, président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

Selon M. Colin, il est très peu probable que les membres du syndicat appuient les rapports.

Le président du syndicat qui représente les professeurs anglophones, Tom Fenske, abonde dans le même sens.

Le rapport contient des informations que nous connaissions déjà , note-t-il.

Et plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi est-ce que la haute direction n’a pas mis en place des réformes, si les priorités sont identifiées depuis longtemps? avance M. Fenske.

Les questions liées à la francophonie évitées

Les rapports concernaient le modèle de gouvernance et le fonctionnement de l’établissement, et ont peu mentionné les enjeux liés à la francophonie et aux études autochtones.

Un choix qui a laissé certains membres des communautés concernées perplexes.

Le rapport fait abstraction d’éléments qui font partie de la Laurentienne telle que je l’ai connue, comme son rôle auprès d’un milieu francophone minoritaire , insiste M. Bissonnette.

De son côté, le comptable nommé par la Cour pour appuyer la Laurentienne dans sa restructuration affirme que ces éléments seront abordés lors de l’élaboration prochaine d’un plan stratégique.

Une solution qui ne convient pas à M. Bissonnette. La francophonie a été mise aux premières loges dans les derniers plans stratégiques. C’est un peu répétitif.

Le rapport sur la gouvernance recommande également des changements à la loi provinciale sur la Laurentienne.

Gilles LeVasseur est professeur à l’Université d’Ottawa. (Archives) Photo : Radio-Canada

M. Levasseur estime qu’un changement législatif serait une occasion pour les francophones de s’inscrire dans la loi .

« Un changement législatif pourrait faire en sorte que les gens n’oublient pas qu’il y a des francophones dans le Nord de l’Ontario et que ces derniers doivent avoir leur place. » — Une citation de Gilles LeVasseur, professeur en droit et gestion à l’Université d’Ottawa

Il s’inquiète toutefois qu’à l’aube des élections provinciales, les changements législatifs prennent du temps à se concrétiser.