Excitation et confusion se côtoient au retour en présentiel du Campus Saint-Jean

C'est un peu difficile et frustrant parce qu’on est partout. Les deux premiers mois, c’était asynchrone ou en ligne, sans avoir de cours en personne. Maintenant, pour les cinq ou six [dernières] semaines, on est en personne , explique Mackenna Chappel, étudiante en éducation secondaire.

Pour elle, le retour en classe entraîne son lot de stress en raison de l’incertitude entourant certaines modalités de cours.

Je suis un peu nerveuse pour les dernières quelques semaines, parce que je sais que beaucoup d'enseignants veulent que les examens finaux soient en personne et en présentiel, mais c'est difficile quand deux tiers de notre éducation est en ligne.

Elle considère toutefois que le retour en classe facilite les travaux de groupe et les contacts avec les autres étudiants.

Le son de cloche est similaire pour Hélène Flamand, professeure au département d’éducation et de psychologie du Campus Saint-Jean.

J'ai plus d'inquiétudes sur :"Est-ce que l’équipement va fonctionner, est-ce que je vais être capable de ne pas tomber malade. Comment les étudiants vont-[ils] se sentir ?" , se demande-t-elle.

Je me suis aperçu qu’à la fin de la journée, j’étais drôlement fatigué. Ma première journée, j’ai vraiment beaucoup dormi… Je ne pense pas que ça demande tout à fait le même effort de suivre les cours de chez soi, quoique ça demande un effort différent.

Pour le Doyen du Campus Saint-Jean, Jean-Yves Mocquais, la confusion et les ajustements entourant le retour en classe étaient prévisibles.

Je ne m’attends pas à ce que tout rentre dans l’ordre dès la première semaine [...] il va y avoir une certaine adaptation, c’est normal.

Il estime néanmoins que le retour en présentiel est une bonne nouvelle pour les étudiants. C’est tellement joyeux , indique-t-il.

Avec ou sans masque?

Mardi dernier, le gouvernement de l'Alberta a annoncé qu’il mettra en place des changements législatifs pour empêcher les municipalités de la province d’imposer leurs propres mesures sanitaires.

Selon la professeure Hélène Flamand, il est nécessaire de continuer à porter le masque dans les classes d’écoles.

Pour la même raison que dans les lieux où on donne des soins de santé, on devrait garder [le masque]. On est quand même assez concentré quand on est dans une classe. Je ne sais pas comment ils pourraient imposer ça.

Mackenna Chappel indique quant à elle que, peu importe la décision du gouvernement, elle va continuer à porter le masque. Même s’il l'enlève, je vais continuer à porter un masque.

Avec les informations d'Audrey Neveu