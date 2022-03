Une tempête de neige s’abattra sur la Saskatchewan entre jeudi soir et vendredi matin

Environnement Canada a émis un avertissement de chute de neige qui s’étend sur les portions du sud et du centre de la Saskatchewan. Certains endroits pourraient recevoir jusqu'à 20 centimètres.

La météorologue d'Environnement Canada, Jesse Wagar précise qu’il s’agit de la conséquence d’un système dépressionnaire qui remonte du Montana, aux États-Unis, vers l'Alberta et la Saskatchewan.

Toutefois, il ne devrait pas s'agir d'un blizzard, nuance-t-elle.

Les villes de Regina et Saskatoon seront notamment touchées. Elles recevront de 10 à 20 centimètres de neige d'ici vendredi après-midi.

Les précipitations ont commencé jeudi après-midi à Regina et s’intensifieront jeudi soir, avant de finalement se calmer vendredi matin.

Ce sont Regina et les communautés avoisinantes qui sont les plus susceptibles de recevoir ces 20 centimètres de neige. Selon les prédictions de Jesse Wagar, la plupart des communautés ne recevront pas plus de 15 centimètres.

En plus des villes de Regina, Saskatoon et Lloydminster, les régions suivantes sont visées par l’avertissement de chute de neige, jeudi : Carlyle, Oxbow, Carnduff, Bienfait, Stoughton

Estevan, Weyburn, Radville, Milestone

Fort Qu'Appelle, Indian Head, Lumsden, Pilot Butte

Humboldt, Wynyard, Wadena, Lanigan, Foam Lake

Kamsack, Canora, Preeceville

Kindersley, Rosetown, Biggar, Wilkie, Macklin

Martensville, Warman, Rosthern, Delisle, Wakaw

Moose Jaw, Pense, Central Butte, Craik

Moosomin, Grenfell, Kipling, Wawota

Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore

The Battlefords, Unity, Maidstone, St. Walburg

Yorkton, Melville, Esterhazy

Les risques sur le terrain

Selon Jesse Wagar, les prédictions suggèrent que la transcanadienne sera également touchée par la chute de neige.

Au ministère de la Voirie de la Saskatchewan, le porte-parole David Horth signale que les équipes sont prêtes pour cette tempête hivernale.

La directrice principale des affaires publiques de l’Association canadienne des automobilistes (CCA), Kristine D’Arbelles, s'attend à ce que l'association reçoive énormément d'appels.

Kristine D’Arbelles précise néanmoins que les appels concernent surtout les pannes d'accumulateurs, plutôt que les accidents routiers.

Du côté de SaskPower, le porte-parole Scott McGregor signale que les équipes de soutien sont prêtes à intervenir en cas d’urgence.

Scott McGregor affirme cependant que la Société ne prévoit pas autant de pannes d'électricité qu'à l'habitude, car les risques de vents forts sont écartés.

Avec les informations de Sasha Teman