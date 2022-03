Le Festi-Plage de Cap-d’Espoir sera de retour en grande pompe cet été

Le groupe Clay and Friends, les rappeurs Fouki et Koriass, Émile Bilodeau, les Cowboys Fringants, l’artiste country Matt Lang et le groupe Salebarbes font partie des artistes qui joueront sur la plage de Cap-d’Espoir du 27 au 30 juillet.

L’événement présentera également des artistes de la relève comme Jonathan Roy, et des ambassadeurs de la musique électronique comme Michael Sparks ou encore Carl Müren et Castnowski. Le rendez-vous se terminera avec Jonathan Roy et un spectacle musical de l'humoriste gaspésien P-A Méthot.

La programmation mise sur des artistes variés pour rejoindre un large public et satisfaire les goûts musicaux de toute la famille. Ça a toujours été notre objectif, de proposer différents styles musicaux, rappelle le président du Festi-Plage, Ghislain Pitre. On est une petite communauté, alors on essaie de faire plaisir à tout le monde , explique-t-il.

Ventes records à l'ouverture de la billetterie

Manifestement, la mission est réussie. À peine une heure après l'ouverture de la billetterie en ligne jeudi, près de 1000 passeports avaient déjà trouvé preneur. C’est une vente record, on n’a jamais connu ça depuis la création du Festi-Plage! , dit le responsable des communications Robert Nicolas avec enthousiasme.

Les organisateurs reverront sûrement à la hausse le nombre de billets disponibles. On avait choisi de mettre que 2500 passeports en ligne. En raison de la COVID, on ne savait pas à quoi s’attendre, mais là... La folie est encourageante , se réjouit le président du festival.

Ghislain Pitre considère la réponse très encourageante des festivaliers pour le Festi-Plage, qui a dû être annulé deux années de suite. Photo : Gracieuseté de Ghislain Pitre

Le passeport week-end, qui donne accès aux quatre journées de spectacles, est au coût de 70 $.

Avec l'événement organisé en plein air, sur la plage, Ghislain Pitre ne s'attend pas à de mauvaises surprises. En 16 ans, on a dû annuler une soirée, donc on se croise les doigts, la température va être excellente , pressent-il. Et si ce n’est pas le cas? Aucun problème ! Les Gaspésiens sont capables de se réchauffer en chantant , s'amuse l'organisateur.

L'organisation de l'événement mobilise plus d’une soixantaine de fidèles bénévoles. Lors de chaque édition, le Festi-Plage accueille environ 15 000 visiteurs.