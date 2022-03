Guerre en Ukraine : la Guilde du jeu vidéo du Québec contribue à la Croix-Rouge

Cette initiative s’inscrit dans la foulée d’actions caritatives et politiques qu’a déployé l’industrie vidéoludique en réaction à la guerre, qui déjà tué 2000 civils en Ukraine, et forcé 1 million de personnes à se déplacer ou à se réfugier.

Mercredi, le géant du jeu vidéo EA Sports a annoncé qu’il retirait les formations russes de ses jeux de soccer, ainsi que de son jeu de hockey NHL 22. La semaine dernière, le studio polonais 11 Bit a déclaré qu’il verserait des profits tirés de son jeu anti-guerre This War of Mine à la Croix-Rouge.

Nous faisons front uni pour soutenir les efforts internationaux réalisés pour venir en aide aux civils qui sont victimes de la guerre en Ukraine , a indiqué par voie de communiqué Jean Jacques Hermans, directeur général de La Guilde.

Plusieurs de nos membres ont des studios et du personnel en Ukraine et sont à pied d'œuvre pour soutenir leurs collègues dans cette situation plus que précaire. Je tiens à souligner l’engagement de l’écosystème du jeu vidéo québécois pour cet élan de générosité en un temps record , a-t-il ajouté.

Fondée en 2020, la Guilde du jeu vidéo du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 200 studios de jeux vidéo indépendants ou internationaux établis dans la province.