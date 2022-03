Manuel Mathieu, l’étoile montante de l’art contemporain, expose à Winnipeg

Une nouvelle exposition, World Discovered Under Other Skies, lui est actuellement consacrée jusqu'au 3 avril.

Le commissaire de l’exposition, Amin Alsaden, a choisi de présenter des œuvres réalisées entre 2012 et 2020 qui mettent en lumière des concepts clés dans le travail de l’artiste de 35 ans qui réside à Montréal.

Les œuvres de Manuel Mathieu sont exposées à la galerie Plug in ICA, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un rapport physique à la toile

Ce sont d’abord de très grandes toiles dans lesquelles on se laisse facilement absorber. Le rapport au corps et à l’espace est d’ailleurs important pour Manuel Mathieu.

« Pour moi, j’aime l’idée qu’on visite l’expo avec nos yeux et avec notre corps. » — Une citation de Manuel Mathieu, artiste peintre

Dans cette toile intitulée «Zapruder», Manuel Mathieu a voulu représenter l'autopsie du cerveau de Kennedy et amener le spectateur à y entrer physiquement. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un message universel chargé d’émotions

Les toiles de Manuel Mathieu ne sont pas uniquement visuelles; elles portent aussi en elles un vrai message, fort de convictions personnelles.

Manuel Mathieu est né en 1986, juste au moment où la dictature prenait fin en Haïti. Ma génération est la première génération d’adultes qui sort de cette dictature, dit-il. Je pense que c’est tout à fait normal qu’on se regarde et qu’on regarde le passé, qu’on se pose des questions par rapport à cette histoire qui nous appartient malgré nous.

« En grandissant en Haïti, j’ai côtoyé des artistes, j’ai côtoyé certaines couleurs, certaines réalités et certaines personnes qui ont assurément contribué à la personne que je suis aujourd’hui, à la manière dont je suis présent dans le monde. » — Une citation de Manuel Mathieu, artiste peintre

Il explique qu’une de ses œuvres, intitulée The Sacred Burden, est justement issue de cette réflexion autour de son héritage culturel. Cet héritage-là parfois me perturbait ou me préoccupait, parce qu’il y avait certaines choses qui se passaient en Haïti et qui me tracassaient. Il y avait beaucoup d'enlèvements, d’instabilité, d’insécurité.

Manuel Mathieu a donc essayé d’approcher cette émotion-là, cette sensation-là, et de la cristalliser dans une œuvre .

Le sac fait référence au sac qu’on porte… c’est un sac de charbon déjà utilisé que j’ai décidé d’intégrer dans l'œuvre [...]. Pourquoi c’est sacré? Cela fait partie de qui je suis, de mon histoire. Je ne veux pas le nier , décrit-il.

À droite, on peut apercevoir l'œuvre «The Sacred Burden», de Manuel Mathieu, qui représente le travail autour de l'héritage. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

« L’idée, c’est de ne pas nier, mais de vivre avec; c’est d’habiter et de se laisser imprégner par cette réalité-là. C’est parce qu’elle me touche que je suis capable de la transcender jusqu'à un certain point et de l’immortaliser dans des objets ou des œuvres d’art. » — Une citation de Manuel Mathieu, artiste peintre

Manuel Mathieu ne cherche pas à convaincre, mais plutôt à révéler ce qui le traverse.

Dans qui je suis, il y a beaucoup de fragmentations, de colère, de passion, d’amour… Toutes ces choses-là me traversent; je les accepte et je les utilise dans mon travail , avoue-t-il.

Manuel Mathieu devant sa toile intitulée «The Search», qui représente une fouille qu'il a subie en Haïti quand il était jeune. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’art de l’homme et l’homme lui-même vont ensemble. Pour moi, c’est une manière de vivre. Ce n’est pas qu’un travail; c’est aussi une manière d’être présent dans le monde , explique Manuel Mathieu.

Créer est aussi un moyen de se découvrir lui-même : Cela me permet de développer la patience, une compréhension par rapport à moi-même, des aptitudes ou de percevoir des lacunes , ajoute l’artiste.

Chacun est invité à ressentir ce qui émane de ses œuvres pour pouvoir les vivre à son tour. Pour Manuel Mathieu, expérimenter une de ses œuvres permet d'ouvrir la discussion sur des sujets qui lui paraissent universels.

L’art est pour moi un espace ouvert à la réflexion ou au désaccord. L'œuvre n’essaie pas de convaincre de quelque chose. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Je veux rester dans un espace d’ouverture où on peut avoir des discussions plus difficiles à avoir si c’est une œuvre qui dit d’emblée quelque chose , précise l'artiste peintre.

Pour autant, Manuel Mathieu ne se dit pas un artiste engagé, mais plutôt un artiste avec des convictions.

Il dit utiliser son succès comme un catalyseur pour générer de nouvelles perspectives . Il a donc créé un fonds d’acquisition au Musée des beaux-arts de Montréal pour acheter des œuvres d’artistes noirs sous-représentés dans la collection. Il a aussi une maison de production qui finance de jeunes réalisatrices noires.

« Je pense que j’ai une vision du monde qui me tient à cœur, et je suis prêt à me battre pour. Peut-être que c’est ça, être engagé; je ne sais pas. » — Une citation de Manuel Mathieu, artiste peintre

L’exposition World Discovered Under Other Skies est à voir jusqu’au 3 avril 2022 à la galerie Plug in ICA, à Winnipeg.