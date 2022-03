Une vingtaine de perroquets saisis coûtent des milliers à la SPA

L’agente en communications de la Société protectrice des animaux SPA Marie-Pier Quirion explique que l’organisme ne détenait ni l’espace ni l’expertise pour pouvoir s’occuper d’autant d’oiseaux. Les perroquets sont donc hébergés dans une ressource externe spécialisée. Sans pouvoir avancer de nombre exact, l'organisme estime avoir dû débourser 12 $ par jour par animal.

C’est un personnel qualifié et spécialisé qui s’occupe maintenant d’eux depuis maintenant trois mois [...] Si on veut, par exemple, faire le comparatif, un citoyen qui veut envoyer son chien en pension canine pendant une fin de semaine, ça a des coûts aussi. En Estrie, j’ai regardé, et on parle de 20 à 28 $ par 24 h pour faire garder son chien , remarque-t-elle. Des soins vétérinaires ont aussi dû être prodigués aux perroquets à leur arrivée, ce qui a fait augmenter la facture.

Mme Quirion explique qu’il est encore trop tôt dans le processus judiciaire pour déterminer si les animaux pourront bien être remis à de nouveaux propriétaires. Toutefois, le but ne serait pas de les remettre en adoption via la Société protectrice des animaux SPA , car les perroquets sont des animaux très complexes, qui ont des besoins spécifiques , précise-t-elle.

Il aime beaucoup ses animaux

L’avocat du propriétaire des perroquets explique de son côté que le processus judiciaire devrait pouvoir suivre son cours avant que la Société protectrice des animaux SPA se départisse des animaux.

La demande à l’effet de disposer des animaux, les vendre, sans que [son client] puisse intervenir à ce niveau-là, pour nous, ça nous paraît à ce moment-ci prématuré , souligne le Me Michel Lebrun.

Selon lui, le propriétaire aime beaucoup ses animaux.

« Ça fait des années qu’il s’occupe de perroquets. Son attachement ne s’est pas amoindri à cause de la saisie » — Une citation de Me Michel Lebrun, avocat du propriétaire des perroquets

Il est propriétaire au moment où on se parle de ces animaux-là, et considère que son droit de propriété et son attachement envers ses animaux devraient justifier qu’il devrait pouvoir conserver un certain lien , ajoute-t-il.

L'avocat se questionne quant aux coûts liés à la garde des animaux avancés par la Société protectrice des animaux SPA . Est-ce que ce sont des coûts qui sont démesurés, est-ce qu’ils peuvent être contrôlés? Ce sont des questions auxquelles on essaie de trouver des réponses , soutient-il.

Comme le propriétaire des perroquets fait face à un chef de négligence envers ses oiseaux, son avocat pense également que l’accès aux animaux représente un élément important dans sa défense.

Rappelons que selon la Société protectrice des animaux SPA , les animaux avaient été saisis à cause de leur condition de garde. Lors de la saisie, l’équipe vétérinaire avait constaté plusieurs problématiques majeures relatives à l’état physique des oiseaux. On notait notamment des conditions de vie inadéquates et un environnement de garde insalubre et encombré , indique Marie-Pier Quirion.

La suite des procédures judiciaires dans ce dossier devrait avoir lieu le 15 mars.