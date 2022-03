Le prix de l’essence explose en Alberta et ça ne fait que commencer

Le prix de l’essence à la pompe monte et une forte augmentation est à prévoir dans les jours à venir, selon des analystes.

Le responsable de l'analyse pétrolière pour la société de technologie GasBuddy, Patrick Dehaan, prévient les automobilistes qu'il y a peu d’espoir. Les prix vont monter, et ce, rapidement.

GasBuddy est une société de technologie basée à Boston qui exploite des applications et des sites Web basés sur la recherche des prix du carburant en temps réel dans plus de 150 000 stations-service aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Jeudi après-midi en Alberta, le prix moyen d’un litre d’essence s'élevait à 152,1 $, environ 2,5 cents de plus par rapport à la veille et presque 8 cents de plus par rapport à la semaine passée, selon les données du site analytique GasBuddy.

Une tendance à l'augmentation que l’on retrouve dans toutes les grandes villes de la province.

Prix moyen au litre de l’essence et son augmentation dans les plus grandes villes albertaines Prix moyen au litre de l’essence et son augmentation dans les plus grandes villes albertaines Prix moyen d'un litre d'essence le 3 mars en début d'après-midi Augmentation moyenne par rapport à la veille Augmentation moyenne depuis la semaine précédente Edmonton 153,7 ¢ / L 3,6 ¢ 10,8 ¢ Calgary 156,2 ¢ / L 3,4 ¢ 9,9 ¢ Red Deer 154,4 ¢ / L 7,5 ¢ 7,5 ¢ Lethbridge 155,9 ¢ / L 8,0 ¢ 8,0 ¢ Fort McMurray 159,9 ¢ / L 12,0 ¢ 12,0 ¢

D'après Patrick Dehaan, les prix vont encore s'enflammer d'ici la fin de la semaine et pourraient monter jusqu'à 1,60 $ à Calgary.

Au Canada, selon le site Internet GasBuddy, la moyenne est actuellement de 164,7 $ le litre.

Cette augmentation du prix de l’essence suit la flambée des prix du pétrole qui a atteint un sommet inégalé depuis sept ans.

L’impact de la guerre, mais aussi de la pandémie

La Russie étant l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, la guerre qu'elle a entamée et les sanctions qui lui ont été imposées, dont celles dans les secteurs énergétiques, ont un impact global sur l'approvisionnement mondial.

« Les prix vont continuer d'augmenter aussi longtemps que la situation empire. » — Une citation de Patrick Dehaan, responsable de l'analyse pétrolière, GasBuddy

Selon le directeur du groupe de recherche Raymond James Energy à Calgary, Jeremy McCrea, l’appel des États-Unis et d’autres pays à interdire l’importation de pétrole russe aurait entraîné la hausse des prix.

Cependant, d’autres facteurs seraient aussi à prendre en compte. D'après lui, la demande en pétrole est remontée en force après une chute due à la pandémie et de nombreux producteurs à travers le monde ont réduit leur production.

Le prix du baril de pétrole va chuter

Le prix du baril de pétrole nord-américain oscillait autour de 110 $ US ce jeudi. Malgré la remontée du prix, l'offre n'a pas suivi la demande, selon Jeremy McCrea. Nous sommes en train de nous servir dans les réserves mondiales bien plus rapidement que l’on aurait pu l’imaginer.

Néanmoins, il explique qu’augmenter la production en Amérique du Nord ne permettrait pas d’offrir une solution immédiate et qu’elle entraînerait des investissements que les entreprises ne sont pas forcément prêtes à faire.

Si le prix du baril est élevé, les prévisions annoncent une chute de 75 à 80 $ US d’ici un an.

« Il y a beaucoup de producteurs qui se disent que ça ne les dérange pas de forer s'ils obtiennent 110 $ US [le baril], mais ça ne sera pas le cas s'ils observent les prix du baril dans les mois à venir. » — Une citation de Jeremy McCrea, directeur, Raymond James Energy

Une solution qui soulagerait le marché actuel serait un accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. La levée des sanctions américaines permettrait une amélioration de l'approvisionnement en pétrole brut.

Le prix de l'essence ne suivra pas

Le prix de l’essence est pourtant loin de redevenir attractif. Une augmentation de la taxe carbone fédérale de 11 cents pourrait faire monter le prix du litre de 2 cents en avril.

C'est une des raisons pour lesquelles, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner souhaite que le gouvernement fédéral mette en pause la hausse de la taxe carbone. Selon elle, cette augmentation aurait des conséquences directes sur la vie quotidienne des familles canadiennes qui seraient déjà beaucoup touchées par l’inflation.