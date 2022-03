« Nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs et nos maisons aux réfugiés », dit John Horgan

À l’instar de plusieurs pays et juridictions , la Colombie-Britannique condamne l’invasion de l’Ukraine par les forces russes. Le gouvernement provincial se dit prêt à accueillir des réfugiés, sans toutefois en préciser le nombre.

Nous sommes prêts à ouvrir nos coeurs et nos maisons aux réfugiés comme nous l’avons fait dans le passé avec les événements en Syrie ou en Afghanistan , affirme le premier ministre John Horgan.

La province dit travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et des organismes pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible même si le nombre reste indéterminé .

« Nous assistons à de terribles événements en Ukraine. Je suis fier qu’on ait une réponse coordonnée et unanime. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre ajoute que la Colombie-Britannique soutiendra les demandes d’immigrations faites par des Ukrainiens et sera au rendez-vous pour aider ceux qui ont besoin d’aide en ces temps désespérés.

Ce n'est pas le temps de négocier avec le gouvernement fédéral sur la meilleure façon de le faire , précise John Horgan.

Il est temps d'aider le gouvernement fédéral à répondre aux besoins qu'il juge nécessaires et, bien sûr, de travailler avec lui pour s'assurer que nous ne dépassons pas nos capacités , explique t-il.

Des communautés prêtes à accueillir

Des communautés de la Colombie-Britannique se disent prêtes et se préparent à accueillir un afflux de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine.

C’est le cas, notamment, dans le nord de la province.

Steve Tory, le directeur du service de recherche et de sauvetage de Tumbler Ridge, a mis en place un réseau de bénévoles et un site Internet dont pourront bénéficier les Ukrainiens qui voudront s’installer dans sa région.

La communauté ukrainienne locale est également à pied d'œuvre pour recevoir d’autres ressortissants.

C'est incroyable à quel point l'identité ukrainienne est forte. Certains d'entre eux ont de la famille là-bas et les encouragent à venir ici , affirme Steve Tory.

S’il ignore encore le nombre de réfugiés qui feront le choix de venir dans le nord de la province, Steve Tory reconnaît qu’il y a encore beaucoup d’étapes, mais il ajoute que sa région est prête à fournir de l’aide à quiconque serait dans le besoin.

Avec des informations de Tom Popyk