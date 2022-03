Le Conseil de la Nation Atikamekw célèbre ses 40 ans

Beaucoup de chemin a été fait depuis la création du Conseil de la Nation Atikamekw des défis restent à relever, mais pour l’instant l’heure est au bilan et aux célébrations.

Dans un désir d’unir leur force et faire front commun dans la reconnaissances de leurs droits et revendications, les communautés de Wemotaci, Manawan et Opitciwan ont créé, il y a 40 ans le Conseil de la Nation Atikamekw/Atikamekw Sipi (Conseil de la Nation Atikamekw CNA )

Même si quelques différences les distinguent, ils partagent la même langue, la même histoire liée à leur territoire. On a tous des liens familiaux, des liens qui nous unissent à travers le temps. Le Conseil de la Nation Atikamewk CNA est devenu en quelque sorte l’expression de ce désir-là à une certaine époque. explique Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw en entrevue à l’émission En direct.

En plus de vouloir défendre leurs droits, leurs revendications territoriales, il y avait aussi la volonté de défendre leurs intérêts au niveau de la justice sociale.

Beaucoup de chemin parcouru

Au fil des ans, le Conseil de la Nation Atikamewk CNA a développé une expertise dans plusieurs domaines et mis à la disposition des communautés plusieurs services raconte Constant Awashish: Nous avons un secteur économique, nous avons un secteur développement des ressources humaines, administration et le secteur plus politique qui est le bureau du Grand Chef également.

À cela s’ajoute l’important secteur des services sociaux Onikam qui porte l’entente 37.5, qui lui permet d'instaurer son propre régime de protection de la jeunesse.

Aujourd’hui, le taux de confiance des Atikamekws envers le Conseil de la Nation Atikamekw CNA s’élève à 94 %.

Ce qu’il reste à faire

Pour le Grand Chef de la Nation Atikamekw, la défense de l’intégrité territoriale auprès des deux paliers gouvernementaux demeure un enjeu important : C’est de revendiquer une meilleure place dans la gestion, de revendiquer une reconnaissance de nos capacités, une reconnaissance de pouvoir contribuer également à la société.

Pour cela, il reste encore beaucoup de représentation, d’éducation et de sensibilisation auprès de la population et des élus qui changent tous les quatre ans reconnaît Constant Awashish : Pouvoir faire réaliser à tout le monde que les Atikamekw peuvent être des alliés, des partenaires et des collaborateurs pour l’avenir de notre société en réalité.

Des célébrations à venir