Un trafiquant de drogues bien armé écope de 14 ans de prison à Toronto

Ibrahim Khiar a été condamné jeudi après-midi à 14 ans de prison pour possession d'armes et trafic de drogues. Le Torontois de 36 ans avait plaidé coupable, l'an dernier, à 9 des 19 accusations portées contre lui à la suite de deux fusillades mortelles au centre-ville de la métropole en 2018 et 2019.

À l'époque, Ibrahim Khiar avait fait l'objet de deux mandats d'arrêt nationaux après deux fusillades, qui avaient fait, à sept mois d'intervalle, deux morts et trois blessés dans le quartier Kensington Market et celui du divertissement au centre-ville.

En février 2019, la police de Toronto surveillait les agissements de Khiar dans le stationnement d'un immeuble avant de le suivre et de l'arrêter dans une voiture, près des intersections Dundas Ouest et Bathurst.

Khiar avait sur lui une arme à feu chargée et le sac Versace qu'il avait en sa possession contenait deux autres armes, des munitions, une balance à peser, 450 g de fentanyl et de carfentanil et 15 000 $ en argent liquide.

Un premier avis de recherche avait été lancé contre Ibrahim Khiar après la fusillade du 1er juillet 2018 qui avait fait un mort dans le quartier Kensington Market. Photo : Radio-Canada / Tony Smyth

La police avait découvert à son domicile quatre autres armes à feu, de nombreuses munitions et près de 250 g de fentanyl, 343 g méthamphétamine, 249 g de fentanyl et 90 g d'héroïne.

Elle avait aussi trouvé de petits outils d'armurier, des chargeurs de sept calibres différents et 39 plaques latérales destinées à modifier des armes de poing conventionnelles afin d'en faire des fusils mitrailleurs (l'altération permet selon la Couronne de tirer un seul coup de gâchette jusqu'à l'utilisation complète du chargeur).

Ibrahim Khiar n'a toutefois jamais fait face à des accusations de meurtre au sujet des deux fusillades en question.

Des facteurs aggravants

Le juge John McMahon a retenu de nombreux facteurs aggravants dans le calcul de la peine, en rappelant que sa sentence doit être globale pour les accusations relatives aux armes à feu et aux drogues.

Le châtiment doit aussi servir à dénoncer un tel crime dans la société et à dissuader quiconque de le perpétrer.

Il a d'abord rappelé qu'Ibrahim Khiar possédait déjà un casier judiciaire et qu'il avait été condamné à quatre ans et demi de prison en 2015 pour des accusations (non mentionnées) pour lesquelles il avait aussi plaidé coupable.

Il semble que sa première condamnation ne l'ait pas dissuadé de se tenir loin du crime , précise le magistrat.

Le mandat d'arrêt contre Ibrahim Khiar avait été renouvelé après la fusillade du 8 février 2019 dans le quartier du divertissement. Photo : Radio-Canada / James Morrison-Collalto

Le juge a aussi mentionné la dangerosité des armes que la police a saisies chez lui. Modifier des armes à feu pour en faire des mitrailleuses encore plus mortelles est un acte criminel très grave , poursuit-il en disant que le trafiquant avait les moyens d'altérer une trentaine d'armes à feu.

Le juge a enfin affirmé que la sentence devait être exemplaire à cause du type de drogue qui a été confisquée au domicile de l'individu.

« Ibrahim Khiar n'est pas un petit trafiquant de rue, mais de haut niveau et même s'il n'est pas prouvé qu'il appartient à une organisation criminelle, il reste que toutes ses armes lui permettaient de se défendre et de protéger son trafic. » — Une citation de John McMahon, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

Le fentanyl et le carfentanil sont des drogues dangereuses qui ont provoqué de nombreuses surdoses mortelles parmi des consommateurs de la métropole et au pays , rappelle-t-il.

Il a par exemple expliqué que la balance lui permettait de peser et de mélanger des quantités de drogue avant de les vendre sur le marché noir.

De l'héroïne mauve qui est notamment composée de fentanyl et de carfentanil. Photo : Gracieuseté - Service de police d'Ottawa

En reprenant les mots de la jurisprudence à ce sujet, il a répété que le trafic de fentanyl causait un grave préjudice et un grave danger à la communauté. Il l'a comparé à un crime de l'avidité perpétré au détriment de toxicomanes sans défense .

La Couronne réclamait une peine de 19 à 20 ans de prison tandis que la défense en demandait une de 12 à 13 ans de détention.

En calculant les trois années qu'Ibrahim Khiar a passées en détention préventive depuis son arrestation, il ne lui restera plus qu'à purger neuf ans et cinq mois de prison.

Si le Service correctionnel du Canada lui refuse une libération conditionnelle, Khiar sera libre en août 2031.

Des facteurs atténuants

Le juge a en outre tenu compte de quelques facteurs atténuants, comme sa reconnaissance de culpabilité, ses remords et ses excuses, le soutien indéfectible de sa mère et de ses trois frères et sœurs ainsi que ses pénibles conditions d'incarcération.

Il est revenu sur le fait que Khiar a passé deux de ses trois années de prison durant la pandémie et que le Centre de détention du Sud de Toronto a été en confinement durant 564 jours à cause d'un manque d'effectifs, forçant ainsi les détenus à demeurer dans leur cellule.

Il n'a pu voir ou encore communiquer avec sa famille et son avocat ni pu prendre une douche durant de longues périodes , explique le magistrat.

Le magistrat souligne que Khiar aurait pu bénéficier d'un crédit de sept années pour les conditions extraordinaires dans lesquelles il a été détenu durant la pandémie, mais que les facteurs aggravants étaient trop nombreux dans son cas pour tenir compte de la jurisprudence à ce sujet.

Le juge a en outre consenti à la requête de la défense, qui avait demandé que son client soit emprisonné dans un établissement carcéral fédéral de la région torontoise.