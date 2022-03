Les déneigeurs de la Ville d’Amos se dirigent vers un hiver exceptionnel

Depuis 2003, le Service des travaux publics de la Ville d’Amos compile chaque jour le nombre de voyages de camions effectués vers ses dépôts à neige dans le cadre des opérations de déneigement.

Au cours des dix dernières années, les cols bleus ont effectué en moyenne près de 12 000 voyages de neige. En date du 1er mars, ils en avaient déjà réalisé plus de 10 600. Avec les bordées de la semaine dernière, ils ont dû redoubler d’efforts, avec plus de 200 transports par jour.

C’est les fortes précipitations qu’on a eues, qui ont fait qu'on a eu des bancs de centre de presque deux mètres par endroit, tellement il y en avait. Ça a été assez long à ramasser. Les anciens ici ont rarement vu autant de voyages par jour. L’année passée, ça a été une année assez calme, mais cette année, tout le monde me dit que c’est vraiment une grosse année , explique Mathieu Ferland, directeur du Service des travaux publics à la Ville d’Amos.

C'est lors du ramassage avec le souffleur, notamment les bancs de centre dans les rues, que sont fait la plupart des voyages de camions à l'un des deux dépôts de la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au tour du résidentiel

Les précipitations abondantes du mois de février forcent même la Ville d’Amos à devancer de quelques semaines le ramassage des bancs de neige en bordure dans les secteurs résidentiels.

Les voyages de neige vont continuer de s’accumuler, parce qu'on commence juste à déneiger le résidentiel. Habituellement, on le fait plus à la fin mars. On a réussi à ramasser les bancs de centre et les zones prioritaires de l’hôpital, des pompiers, de la police et autour des écoles. Les rues ont rapetissé en milieu résidentiel. On s’attaque d’abord aux zones où il y a le plus d’enfants qui marchent vers les écoles pour les rendre plus sécuritaires , fait valoir Mathieu Ferland.

Le dépôt à neige de l'est de la ville est situé à proximité du pavillon La Forêt de l'école secondaire d'Amos. Photo : Pascal Perreault

Ce n’est pas fini

La saison des précipitations n’est pas terminée non plus, ce qui laisse entrevoir encore bien des voyages de neige, peut-être assez pour battre le record de 16 636 voyages établi en 2019. Environnement Canada prévoit déjà d’autres chutes de neige dès ce week-end.

On a encore le temps de recevoir et de ramasser de la neige, reconnaît Mathieu Ferland. On est chanceux, parce qu’on a une bonne équipe de cols bleus qui travaillent fort pour qu’on mette la ville sécuritaire. Ce n’est pas toujours évident, mais on fait de notre mieux.

À Rouyn-Noranda aussi

Du côté de Rouyn-Noranda, on croit aussi se diriger vers une saison exceptionnelle au niveau du déneigement.

Les déneigeurs travaillent déjà à dégager le centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile