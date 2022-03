L’ex-ministre péquiste Clément Richard n’est plus

Avocat en droit du travail, il a défendu, en 1972, les chefs syndicaux Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau, détenus pour avoir défié une injonction gouvernementale.

Il a aussi représenté les contrôleurs aériens francophones qui réclamaient de s'exprimer au travail dans leur langue. Ce à quoi les associations anglophones s'opposaient férocement. Et on doit dire qu'il y avait beaucoup – je pèse mes mots – il y avait du racisme. C'était assez incroyable , racontait-il.

Souverainiste de la première heure, il a participé à la fondation du Mouvement souveraineté-association en 1967.

Défait en 1973, puis élu député de Montmorency une première fois en 1976, il a assumé la présidence de l’Assemblée nationale durant le premier mandat du gouvernement de René Lévesque. Je rêvais d'un Parlement beaucoup plus discipliné, moins chahuteur , expliquait-il.

Durant ces quatre années, il a fait disparaître la prière obligatoire, a introduit les caméras dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et a interdit aux députés de frapper sur leur pupitre pour manifester leur désaccord.

Réélu en 1981, il a détenu les portefeuilles des Communications et des Affaires culturelles au sein du Cabinet de René Lévesque, puis de Pierre Marc Johnson. Il a défendu la culture québécoise face aux assauts des géants américains, a créé de nouveaux musées et a subventionné une petite troupe qui deviendra le Cirque du Soleil.

Il a aussi défini un cadre réglementaire pour le cinéma. On voulait protéger notre langue, d'une part, et la diversité culturelle à laquelle on avait accès dans le domaine du cinéma , disait-il.

Après sa carrière politique, en plus de présider le conseil d’administration de la Place des Arts, il a été membre du bureau des gouverneurs de l'École nationale de théâtre du Canada, en plus de siéger au C. A. de la Compagnie Jean Duceppe. Il a aussi été membre du C. A. de l'Orchestre métropolitain.

Ancien PDG de Lavalin Communications, Clément Richard est aussi le président fondateur de Météomédia.

Il a reçu l'Ordre national du Québec en 2010 et la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2014.

Avec les informations d'Alexie André-Bélisle