Ottawa n’avalisera pas le rachat de Shaw par Rogers

Ottawa ne permettra pas le rachat de Shaw par Rogers, affirme le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Le transfert en gros des licences sans fil de Shaw à Rogers est fondamentalement incompatible avec les politiques de notre gouvernement en matière de concurrence du spectre et des services mobiles, et je ne le permettrai tout simplement pas , a-t-il déclaré jeudi.

Basée à Toronto, Rogers se proposait de racheter Shaw Communications, dont le siège social est situé à Calgary, pour la modique somme de 26 milliards de dollars. Le projet avait été annoncé en mars 2021.

Le résultat d'une telle vente aurait permis de créer le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile et de câblodistribution au Canada.

La transaction devait être conclue au deuxième trimestre de cette année. Mais tout indique qu'elle ne se réalisera pas.

M. Champagne s'y oppose, car la création d'un tel géant des télécommunications menacerait la concurrence et rendrait les factures de téléphonie cellulaire plus chères pour les Canadiens, dit-il.

Le projet d'acquisition de Shaw par Rogers faisait l'objet d'un examen par trois organismes de réglementation fédéraux. En plus du ministère de M. Champagne, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRCT) et le Bureau de la concurrence avaient entrepris de s'y pencher.