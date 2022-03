Accueil des réfugiés ukrainiens au Canada : « un pas dans la bonne direction »

La famille d’Éric Mainguy a fui l’Ukraine il y a plus d’une semaine. Sa femme, sa fille et sa belle-mère sont présentement hébergées chez des proches en Roumanie, en attendant de pouvoir venir au Québec. Ils ont entamé les procédures pour immigrer au pays, et attendent une réponse d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il accueille favorablement l'annonce d'Ottawa.

C’est une bonne nouvelle , se réjouit le résident de Québec. On souhaite que ça puisse commencer à bouger plus vite.

Le ministre de l’Immigration Sean Fraser a annoncé jeudi que le Canada allait mettre en place une procédure rapide et simplifiée pour les civils qui fuient la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Un nouveau volet du programme d’immigration, baptisé Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, devrait permettre aux réfugiés de séjourner temporairement au Canada pour une période de deux ans, et d’éliminer bon nombre des exigences normales pour les visas , peut-on lire dans un communiqué.

Un autre volet, la voie spéciale de parrainage de regroupement familial pour la résidence permanente, devrait permettre d'accélérer l'arrivée d'Ukrainiens ayant des proches au Canada.

Les exigences, la portée et les spécificités de ces mesures d'accueil simplifiées devraient être dévoilées prochainement par le gouvernement Trudeau.

Une bonne nouvelle

La présidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), Me Stéphanie Valois, affirme quant à elle qu'Ottawa a fait un pas dans la bonne direction.

On est très contents des mesures entreprises par le gouvernement canadien même si c'est pas toutes les mesures qu'on voulait , nuance-t-elle.

Dans les dernières semaines, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration AQAADI avait pressé Ottawa de lever les visas pour les Ukrainiens. Me Valois craint toutefois que certaines exigences soient laissées en place et découragent l'arrivée de réfugiés.

On parle par exemple de la vérification d'antécédents, de l'enquête sécuritaire. Je vous dis ça sous toute réserve, car on n'a pas encore les détails concrets ou les exigences nécessaires.

Avocat spécialisé en droit de l'immigration, Me Maxime Lapointe avait également demandé à ce que soit levée l'exigence des visas pour les Ukrainiens. Il est satisfait de l'annonce de jeudi.

Je vois ça d'un très bon oeil, je trouve qu'Immigration Canada a déployé des efforts colossaux dans un temps restreint , réagit-il.

Me Maxime Lapointe est avocat spécialisé en droit de l'immigration. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Mais malgré cette simplification des procédures, les délais pourraient toutefois être longs afin d'amener ces réfugiés au pays, selon lui.

Si quelqu'un a des attentes que ça se passe dans les prochains jours ou semaines. Je serais surpris que la machine gouvernementale puisse aller aussi vite , dit-il.