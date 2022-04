Winnipeg en 1997 : évacuations et corvées de sacs de sable

Le 25 mars 1997, les premiers sacs de sable sont livrés pour la construction de digues secondaires, avant même qu’une tempête de neige d’une ampleur sans précédent ne s'abatte sur la ville, au début du mois d'avril.

Le 20 avril, le gouvernement provincial publie de nouvelles prévisions indiquant une crue de 24,5 pieds à la hauteur de l'avenue James (qui sert de référence pour les calculs des niveaux de l'eau) et le lendemain, le canal de dérivation entre en service.

La Ville conclut un partenariat avec une station de radio et de télévision locale, afin que celle-ci serve de source d’informations principale sur l’inondation, tant pour les résidents que pour les médias.

Elle ouvre aussi un centre d’accueil à Saint-Vital et commence à offrir des trousses d’information sur les procédures d’évacuation aux résidents touchés.

Le 23 avril 1997, la mairesse Susan Thompson déclare l’état d’urgence et donne un premier ordre d’évacuation.

La situation se corse. La Ville ajoute une troisième machine pour empaqueter des sacs de sable afin d’augmenter la production. Plusieurs maisons de Winnipeg seraient menacées si la digue de Brunkild cédait. La Ville avise les résidents des quartiers de Saint-Norbert et de Saint-Germain--Vermette qu’ils pourraient être évacués à tout moment.

Vers la fin du mois, plus de 3000 militaires de la base des Forces armées canadiennes de Petawawa sont dépêchés au Manitoba pour participer à la lutte contre l’inondation. Plus de 600 membres du contingent sont déployés à Winnipeg.

Bernard DesAutels était réserviste dans l'armée. Il devient officier des affaires publiques durant l'inondation.

J'ai mis des 18 heures par jour comme tout le monde. C’était un effort du militaire, mais aussi des bénévoles , se souvient-il.

Le 30 avril, après l'évacuation d'une partie de Saint-Norbert, la ligne d’assistance-inondation reçoit plus de 12 500 appels en 24 heures.

Le 1er mai, la rivière Rouge atteint son niveau maximum, soit 24,5 pieds à l'avenue James. Des centaines de bénévoles vont participer à la construction des murs de sacs de sable sur la promenade Lyndale pendant qu'un hélicoptère surveille le quartier.

« C'est pas facile, des sacs de sable. Je me rappelle d'avoir des bleus sur les bras et que mes mains brûlaient. Et là, on nous annonçait qu'un autre résident avait besoin d'aide, et tout le monde se déplaçait. »