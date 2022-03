Le Canada ouvrira ses portes aux réfugiés ukrainiens

Le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, a d'une part annoncé un nouveau programme d'accueil pour les ressortissants ukrainiens qui souhaitent venir au Canada temporairement.

Le Canada se joint ainsi aux nombreux pays qui mettent en place des mesures d'urgence permettant aux réfugiés contraints à l'exode de séjourner à l'intérieur de leurs frontières.

L' autorisation de déplacement d'urgence Canada–Ukraine permettra aux ressortissants ukrainiens dont la demande obtiendra l'aval des autorités de rester jusqu'à deux ans en sol canadien.

Tous les Ukrainiens qui seront accueillis au Canada en vertu de ce processus auront droit à un permis de travail ou un permis d'études, et pourront travailler pour n'importe quel employeur canadien pendant la durée de leur séjour.

Le pays est prêt à accueillir autant de réfugiés ukrainiens qu'il le faudra, a soutenu Sean Fraser.

Le gouvernement ne prévoit d'ailleurs pas de limite quant au nombre de ressortissants ukrainiens qui seront acceptés au Canada, a indiqué le ministre Fraser en point de presse aux côtés de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, au cours duquel le gouvernement a aussi annoncé d’autres sanctions contre la Russie et des livraisons d’armes à l’Ukraine.

Selon le plus récent bilan de l'ONU présenté jeudi, le nombre de réfugiés poussés vers les chemins de l'exil par l'invasion russe en Ukraine a déjà franchi le cap du million, dont la moitié sont des enfants.

Ces départs forcés se font en majeure partie vers la Pologne, qui accueille à elle seule plus de la moitié des réfugiés, ainsi que vers la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie, les pays voisins situés à l'ouest de l'Ukraine.

Pas de levée des visas

Invoquant des impératifs de sécurité, le gouvernement Trudeau refuse toutefois de lever l’exigence de visas, comme le réclame l'opposition.

Une exemption de visa ferait en sorte que des individus, dont les personnes alliées à la Russie qui ont attaqué les forces ukrainiennes dans les régions séparatistes du Donbas, pourraient passer entre les mailles du filet , craint le ministre.

La procédure sera simplifiée, mais les autorités continueront ainsi d'effectuer la vérification des antécédents des ressortissants et l'enquête de sécurité. Nous levons la plupart des exigences qui existent en vertu des visas traditionnels , a fait valoir le ministre, assurant qu'Ottawa était ainsi en train d'éliminer la plupart des problèmes de visa .

Le Canada renonce par exemple aux frais de demande que les personnes inscrites doivent habituellement débourser.

Pour se qualifier, les gens ne devront remplir qu'un seul formulaire et fournir des données biométriques pour le contrôle de leur identité, a indiqué le ministre.

La solution retenue est la procédure la plus rapide pour commencer à accueillir des réfugiés ukrainiens au Canada, a soutenu le ministre Fraser.

Ottawa a commencé à envoyer des trousses biométriques dès la mi-janvier dans les pays limitrophes de l'Ukraine, a-t-il indiqué. Nous avons le matériel et le personnel sur place pour faire ça à Bucarest, à Vienne et à Varsovie, et 30 autres sites en Europe , a-t-il expliqué.

Nous sommes prêts à prolonger les heures d'ouverture et à ajouter du personnel au besoin là où c'est nécessaire.

Des permis de travail et d'études prolongés seront aussi délivrés pour les ressortissants ukrainiens qui sont actuellement au Canada et qui ne peuvent rentrer chez eux, assure Sean Fraser.

Ottawa lance aussi une procédure accélérée de réunification familiale par le truchement d'un nouveau programme de parrainage familial pour les Ukrainiens qui voudront s'établir au Canada de façon permanente.

Les précisions sur ces programmes seront communiquées au cours des prochaines semaines.

Le Canada compte 1,3 million de personnes qui se disent d'origine ukrainienne, selon Statistique Canada. La diaspora ukrainienne au pays est ainsi la deuxième en importance dans le monde après celle qui vit en Russie.