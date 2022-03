Vidéo de la mise en échec illégale : quatre arbitres ont remis leur démission

Déjà aux prises avec un manque d'arbitres, Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean fait face à quatre démissions d'officiels à la suite des répercussions du partage d'une vidéo d'une mise en échec illégale qui n'a pas été punie dimanche lors d'un match de calibre M15 A entre Roberval et Saguenay. La tenue de certains matchs en fin de semaine est même menacée.

L'incident a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Il a également été diffusé dans les médias, notamment lors de la diffusion du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean de mardi soir.

Même si le joueur fautif a été suspendu deux matchs après une révision de l'association régionale, mardi, certains internautes n’ont pas hésité à déverser leur fiel sur les officiels en raison de leur inaction lors de la rencontre qui avait lieu à l’aréna Marina-Larouche, à Chicoutimi.

Ces commentaires ont provoqué la démission des quatre officiels, dont l’un qui détenait plus d’une vingtaine d’années d’expérience pour l’Association du hockey mineur de Saguenay (AHMS). Ils craignaient la réaction des parents et ne voulaient pas être pris pour cible dans le futur si d’autres séquences vidéo devaient être diffusées sur les réseaux sociaux.

Ils ne sont pas prêts à être exposés autant que ça régulièrement. Ils ne veulent pas revivre des situations comme ça [...]. Si les arbitres sont toujours exposés, c’est pas mal moins intéressant pour eux, explique le coordonnateur aux opérations et au développement pour Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean , Pascal Bouchard.

Ces départs accentuent la pénurie d’arbitres qui se fait sentir depuis le début de la pandémie. La région comptait environ 350 officiels avant la crise de la COVID-19. Aujourd’hui, ils sont tout près de 200 arbitres et juges de lignes sur les patinoires.

On a des enjeux en fin de semaine. Serons-nous capables de faire tous les matchs? C’est un gros point d’interrogation pour nous , ajoute M. Bouchard.

Un appel au calme lancé

Le responsable régional des arbitres, Mathieu Deschênes, lance quant à lui un appel au civisme et au calme pour le reste de la saison. Il dénonce la campagne de salissage dont sont victimes les arbitres à la suite de l’incident de dimanche.

Les arbitres sont intègres, passionnés, ils donnent du temps de leur week-end quand ils sont en congé pour faire jouer ces jeunes. Est-ce que les officiels de dimanche auraient dû appeler une punition? Certes, mais les erreurs font partie du jeu. Les joueurs font des erreurs, les entraîneurs font des erreurs. On demande un peu de calme aux parents et que la fin de saison se déroule mieux. Et qu’on n’utilise pas les réseaux sociaux pour se faire justice ou pour porter des commentaires sur le monde de l’arbitrage , a-t-il plaidé en entrevue à Radio-Canada.

Aucun arbitre ne sera d’ailleurs en poste vendredi lors du deuxième match en moins d’une semaine entre Roberval et Saguenay qui aura lieu une fois de plus à Chicoutimi. Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean dit vouloir protéger ses officiels en agissant ainsi.