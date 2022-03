Faut-il garder le masque plus longtemps à l’école?

À ce jour, 91 % des Ontariens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19. Plus spécifiquement, plus de 90 % des jeunes de 12 à 17 ans ont également reçu deux doses du vaccin.

Du côté des enfants de 5 à 11 ans, cependant, les chiffres sont moins élevés. Un peu moins de 55 % d’entre eux avaient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et seulement 28 % avaient reçu deux doses en date de jeudi.

Selon la pédiatre et spécialiste en maladies infectieuses Anna Banerji, la différence dans les taux de vaccination en Ontario démontre l’importance de faire la distinction entre la situation dans les écoles et dans les autres lieux publics.

La Dre Anna Banerji est pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. Photo : via Mike Cooper

Les écoles ne sont pas comme les autres lieux publics. Dans les lieux publics, le taux de vaccination est d'au moins 85 %, puisque c’est la population générale. Dans les écoles, c’est beaucoup moins , explique la professeur de l’Université de Toronto.

La Dre Banerji ajoute aussi que les élèves sont en classe pendant plusieurs heures et que certaines salles de classe n’ont pas encore assez de ventilation.

S’il y a un enfant qui a la COVID dans une classe, que le taux de vaccination est bas et que personne ne porte un masque, c’est évident que le virus va se propager , dit-elle.

« Si notre but ultime est de garder les écoles ouvertes, pourquoi ne pas continuer de porter le masque dans les écoles et garder cette couche de protection, avec laquelle il est assez facile de vivre. » — Une citation de Dre Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses

Les hôpitaux pédiatriques de l’Ontario croient également que la province ne devrait pas annuler trop rapidement l'obligation du port du masque dans les écoles.

Dans un communiqué publié lundi, l’Alliance pour la santé des enfants a affirmé que ce n’était pas le moment de retirer les masques dans les écoles.

L’Alliance, qui inclut notamment l'Hôpital SickKids et le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l’Ontario (CHEO), cite le bas taux de vaccination des enfants et l’efficacité du masque pour réduire la transmission du virus.

Convaincre les parents

Les hôpitaux pédiatriques constatent que cette mesure pourrait être ajustée éventuellement, mais qu’il faut d’abord augmenter le taux de vaccination des enfants.

Le virologue et clinicien chercheur à l’Hôpital Montfort d’Ottawa Hugues Loemba abonde dans le même sens.

Le Dr Hugues Loemba est virologue et clinicien chercheur à l'Hôpital Montfort à Ottawa. Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

C’est important de ne pas retirer le masque trop vite lorsqu’on voit que le taux de vaccination chez les enfants n’est pas élevé , constate le médecin.

Il croit surtout qu’il faut aider à convaincre les parents que le vaccin est sécuritaire pour leurs enfants, afin de voir une augmentation du taux de vaccination chez les 5 à 11 ans.

Nous devons rassurer les parents et les informer, dit-il. Oui, la plupart des enfants sont légèrement malades quand ils sont infectés par la COVID-19, mais il y en a aussi un petit nombre qui a la COVID-19 de longue durée, donc c’est mieux de se faire vacciner.

Et la Dre Anna Banerji indique qu’elle voit également des cas d’enfants qui deviennent très malades s'ils contractent la COVID-19, bien qu’elle précise que ce n’est pas le cas de la majorité d'entre eux.

« Porter le masque est si simple à faire. Pourquoi arrêter de le faire si ça peut protéger davantage de personnes? » — Une citation de Dre Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses

C’est facile de dire qu'il n'y a pas un grand risque pour les enfants, mais quand c’est ton enfant qui devient très malade pour une durée prolongée, ce n’est pas pareil, lance-t-elle.

La pédiatre ajoute d’ailleurs qu’avoir des enfants non vaccinés qui propagent le virus peut avoir des conséquences graves, non seulement pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les adultes plus vulnérables qui les entourent.

L'Ontario vise la fin mars pour les lieux publics

Lors de son point de presse de jeudi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a répété que la province n’a pas de date précise pour lever l'obligation du port du masque dans les lieux publics en Ontario.

Cependant, il prévoit de pouvoir annuler l'obligation de porter un masque à la fin mars, sans préciser si ce serait le cas pour les écoles également.

Le Dr Moore avait mentionné lors de son point de presse du 24 février que le port du masque obligatoire dans les écoles serait retiré en même temps que dans les autres lieux publics.

Au Québec, les enfants du primaire et du secondaire pourront retirer leurs masques dans les salles de classe à partir du 7 mars, mais devront le porter dans les aires communes. Du côté de l’Alberta, les élèves n'ont plus à le porter depuis le 14 février.