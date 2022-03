Une promotion pour Mathieu Bertrand, « le futur du Rouge et Or »

Désireux de préparer sa propre relève et s’adapter à un circuit québécois de plus en plus compétitif, Glen Constantin cède les rênes du recrutement chez le Rouge et Or à Mathieu Bertrand. L’ex-quart-arrière devenu coordonnateur des unités spéciales « est le futur du Rouge et Or », n’hésite pas à annoncer le président de l’équipe, Jacques Tanguay.

L’équipe de football du Rouge et Or, c’est d’abord le projet de l’homme d’affaires de Québec et de son premier employé , Glen Constantin. Bien que Jacques Tanguay assure que son entraîneur-chef et lui ont encore plusieurs bonnes années devant eux, les deux sentaient le besoin d’offrir une promotion à Mathieu Bertrand, ont-ils expliqué lors d’une conférence de presse, jeudi.

D’abord, pour assurer la pérennité du programme. Ces dernières années, d’autres équipes universitaires et professionnelles ont tenté de ravir Bertrand au Rouge et Or. Pour des raisons de loyauté, mais aussi familiales, ce dernier a décidé de rester. N’empêche, Glen Constantin sentait qu’il était temps de lui offrir un nouveau défi à l’interne. Comme il l’avait fait avec Marc Fortier à une autre époque en lui cédant les fonctions de coordonnateur défensif, l’entraîneur-chef a décidé de confier la direction du recrutement à son ancien joueur vedette.

Glen Constantin Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Charismatique , fier , compétitif , Constantin n’a pas tari d’éloges à l’égard de Mathieu Bertrand. Son protégé aura désormais le dernier mot sur les joueurs collégiaux qui tenteront d’attirer le Rouge et Or.

Une nouvelle stratégie… secrète

Il faut dire que le recrutement a changé au football universitaire ces dernières années. Il y a le chant des sirènes des équipes de l'Ouest canadien et des États-Unis, de plus en plus intéressés par les joueurs québécois. Sans compter que les trois équipes montréalaises sont désormais compétitives, menées par les dominants Carabins. Il est plus difficile qu'auparavant de convaincre des joueurs de quitter l’île de Montréal, concède Glen Constantin.

Cela n’a pas empêché l’équipe de faire le plein de talents ces dernières années, rassure-t-il, mais la tâche prend de plus en plus de temps et de ressources. Puis, la manière de rejoindre les jeunes footballeurs et de leur parler a aussi évolué, ajoute Jacques Tanguay. D’où l’idée de confier à Mathieu Bertrand le mandat de revoir la stratégie de recrutement du Rouge et Or.

Glen Constantin et Mathieu Bertrand après la conquête de la Coupe Vanier, en 2003. Photo : Steve Deschênes

Quelle est cette nouvelle stratégie? Pensez-vous vraiment que je vais vous la dévoiler , a lancé Mathieu Bertrand, sourire en coin. Au football, on garde son plan de match secret, a-t-il rappelé, avant de donner quelques pistes.

Il faut créer davantage de liens avec les jeunes footballeurs avant leur dernière année collégiale, a-t-il expliqué, et se servir du grand réseau d’anciens Rouge et Or à travers la province. Mais l’ultime outil de recrutement demeurera toujours le même : gagner.

Le projet d’un tournoi printanier sur les rails

Quant à Glen Constantin, déléguer une petite partie de ses nombreuses tâches lui permettra de mettre davantage de temps ailleurs. Notamment en ce qui a trait à attirer de grands événements de football à Québec.

Les gros matchs, je ne veux plus qu’ils se jouent ailleurs. Je veux qu’ils se jouent ici , a lancé jeudi Jacques Tanguay.

Il y a le match de la Coupe Vanier, mais également le championnat national U18 et, éventuellement, le championnat U18. Sans compter le projet d’un tournoi printanier opposant les six meilleures équipes canadiennes, au Peps. L’idée a failli voir le jour le printemps dernier et, pour le Rouge et Or, ce n’est que partie remise. Le président de l’équipe vise une première édition en 2023.