L’aéroport de Val-d’Or souhaite que WestJet prenne la relève de Sunwing

Maintenant que la pandémie semble en voie de s’estomper, la direction rêve au retour des vols directs vers le Sud qu’offrait Sunwing avant 2020.

Nous avions deux vols par semaine qui partait de Val-d’Or entre décembre et avril, souligne la directrice générale Louise Beaulieu. Sunwing nous disait qu’au prorata de la population, nous étions l’une des régions où la demande était la plus grande, Nous étions déçus qu’ils ne reviennent pas cet hiver, mais ils n’ont pas pris de chance avec la pandémie et ils ont bien fait en fin de compte , estime-t-elle.

La directrice générale de l'aéroport régional de Val-d'Or, Louise Beaulieu. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Louise Beaulieu se dit optimiste que WestJet prendra la relève de Vacances Sunwing pour offrir ce produit, surtout que les dirigeants des deux compagnies ont exprimé leur désir d’étendre les opérations au Québec une fois la transaction approuvée.

Je suis restée en communication avec la direction de Sunwing et on me disait que nous étions toujours dans leur créneau et qu'ils souhaitaient revenir, ajoute Louise Beaulieu. C’est trop tôt pour savoir quelles seront les intentions maintenant, mais c’est encourageant de voir que le président de Sunwing va rester en poste. J’espère que WestJet aura la même vision. On va travailler fort pour qu’ils n’oublient pas Val-d’Or , ajoute-t-elle.

Plusieurs souhaitent le retour des vols directs de Val-d’Or vers les destinations soleil. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les agences de voyages de la région, qui ont vécu des années difficiles pendant la pandémie, souhaitent elles aussi le retour des vols directs de Val-d’Or vers les destinations soleil. Pour Martin Beauvais, copropriétaire du Club Voyages Lavoie, la transaction Westjet-Sunwing doit être vue comme une bonne nouvelle.

Sunwing est une bonne compagnie et, en se joignant à WestJet, ça veut dire un plus grand marché de voyagistes dans l’industrie, avec plus d’avions, affirme-t-il. Avec la pandémie, on savait que Sunwing ne reviendrait pas ici pour deux ou trois ans. Ils ont même abandonné le marché de Saguenay cet hiver. Mais j’ai un bon sentiment pour l’an prochain ou l’autre année d’après. Notre marché est très bon et ils le savent.

Martin Beauvais ajoute que plusieurs clients attendent le retour de Sunwing ou de WestJet avec impatience.