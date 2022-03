Conflit en Ukraine : Winnipeg aide Lviv, sa ville jumelle

Située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne, Lviv représente un point névralgique pour les réfugiés qui tentent de fuir les bombardements.

Dès le début de l’invasion russe en Ukraine, le maire Brian Bowman a envoyé une lettre de soutien à sa ville jumelle.

J’ai parlé au maire de Lviv, on offre du soutien et on va faire ce qu’on peut pour aider les résidents de notre ville jumelle de Lviv , a indiqué Brian Bowman en entrevue à Radio-Canada.

Par communiqué, M. Bowman a fait savoir que son homologue de Lviv, Andriy Sadovyi, a répondu avec gratitude et que les deux maires sont en contact.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman (archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Winnipeg veut accueillir des réfugiés ukrainiens

Mercredi, Brian Bowman a écrit au ministre de l’Immigration fédéral, Sean Fraser, et au premier ministre Justin Trudeau, leur indiquant que Winnipeg voulait accueillir des réfugiés ukrainiens.

M. Bowman affirme cependant que la Ville n'a pas de plan pour l’accueil de réfugiés, ajoutant que l’immigration est de juridiction provinciale et fédérale .

Au cours de la journée, le maire de Winnipeg a communiqué avec la ministre des Relations municipales, Eileen Clarke, pour lui dire que Winnipeg veut accueillir des réfugiés.

Il a également pu parler avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le maire de Winnipeg rappelle que 100 000 Winnipégois identifient leur origine ethnique comme étant ukrainienne.

Winnipeg et Lviv sont des villes jumelles depuis 1973.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Alexia Bille