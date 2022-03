Big Wolf’s Backyard Ultra, une nouvelle course d’endurance à Edmundston

Pour les passionnés de course à pied, le 2 juillet 2022 est une date à encercler sur son calendrier. Edmundston, au Nouveau-Brunswick, va accueillir une course de la série Big Wolf’s Backyard Ultra.

Pour Carole Fournier, la directrice régionale de l’événement organisé à Edmundston, cette course est vraiment différente des courses avec des distances préétablies.

« Dans ce format de course, on n’a pas besoin de déterminer à l’avance la distance à parcourir. » — Une citation de Carole Fournier, Big Wolf’s Backyard Ultra Edmundston

Le but de la course est de courir une boucle de 6,71 kilomètres par heure. La personne qui complète le plus de boucles remporte l’événement , explique-t-elle.

La durée de l’événement peut varier si les coureurs réussissent à courir pendant 10, 20 ou 30 heures. Une course similaire aux États-Unis a déjà pris 80 heures! , dit Mme Fournier.

Une première au Nouveau-Brunswick

Il y a cinq courses Big Wolf’s Backyard Ultra au programme en 2022. Celle d’Edmundston le 2 juillet sera la seule dans les Maritimes.

Les quatre autres auront lieu à Cacouna, à Québec, en Outaouais et à Granby.

Les participants prendront le départ au Carré de l’artisan, à Edmundston, au cœur même de la ville.

Le parcours de 6,71 km suivra la piste cyclable le Petit Témis et longera la rivière Madawaska, avant de revenir vers le point de départ de la course.

Ce défi convient aux coureurs qui sont à des niveaux d’entraînement différent, dit Carole Poirier.

« Les coureurs veulent avant tout accomplir un but personnel qui peut être très différent d’un individu à l’autre et ainsi tester leur limite. » — Une citation de Carole Fournier, Big Wolf’s Backyard Ultra Edmundston

Elle considère que ce type d'événement est rassembleur pour la communauté des coureurs.

Elle prédit qu’il sera de plus en plus populaire dans les années à venir.

Les coureurs qui veulent y participer peuvent dès maintenant s’inscrire sur le site web de l’événement  (Nouvelle fenêtre) . On cherche aussi des bénévoles  (Nouvelle fenêtre) .

D’après le reportage d’Yvan Roy