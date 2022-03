Quoi faire pendant la semaine de relâche?

Des animaux en briques LEGO aux Galeries de la Capitale

Le pouvoir secret des animaux en briques LEGO regroupe une quarantaine de sculptures en briques LEGO. L'artiste new-yorkais Sean Kenney qui est derrière ces réalisations, se décrit comme un enfant professionnel .

L’exposition est en place jusqu’au 25 avril, face au Méga Parc. L'entrée est gratuite pour les enfants de 4 ans et moins. Billets disponibles sur expoanimal.tandem.mu.

Des nouveautés à l’Aquarium

En plus de la nouvelle pièce Immersion à découvrir, l’Aquarium du Québec vient d'inaugurer l’oeuvre Plastic.Médusa de l’artiste multidisciplinaire Alex Côté. La méduse géante est entière fabriquée avec près de 2000 déchets de plastique trouvés sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

Des ateliers créatifs en lien avec l'œuvre sont offerts les 5 et 6 mars.

L'œuvre « Plastic.Médusa » d'Alex Côté. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le Musée de la civilisation promet une relâche pas emmerdante

Spécialement pour la Relâche, le musée a ajouté des animations en lien avec l’exposition Ô merde! En plus de la visite, il est possible de faire le rallye Sur les traces du monstre des égouts ou d’assister aux Contes des mille et une merdes.

L'exposition « Ô merde! » est conçue et réalisée par le Musée de la civilisation. (archives) Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La Maison Hamel-Bruneau envahie par les monstres du fond des mers

L’exposition Fantastiques monstres marins permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir des légendes sous-marines. Photographies, gravures anciennes et collection d’objets permettent de plonger dans l’univers mystérieux de ces créatures.

La semaine de relâche est déjà trop chargée? Pas de problème! L’exposition créée par le Musée du Fjord à Saguenay se termine seulement le 4 septembre.

Un bac à ordure est transformé en bain à remous. L'œuvre se trouve dans l'exposition centrale de Manif d'art 10 au MNBAQ. (Archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Animations, jeux, ateliers et visites au Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ

Les activités spéciales pour la relâche sont nombreuses au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Toute la semaine, il sera possible de croiser l’escouade magique, de fabriquer un thaumatrope (jouet optique) et bien sûr, de visiter les expositions en famille, avec un guide.

Dès maintenant et jusqu’au 3 avril, l’accès est gratuit pour la collection nationale du Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ au pavillon Charles-Baillairgé, juste avant sa fermeture.

Sous les glaces, avec Mario Cyr

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut visiter un camp de base d’une expédition dans l'Arctique. L’exposition immersive Sous les glaces du plongeur et photographe Mario Cyr propose un voyage sensible au cœur de l’Arctique canadien.

L’exposition installée au Palais des congrès se termine le 13 mars.

Un tableau de l'exposition « Sous les glaces » de Mario Cyr (archives) Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

Moulin des Jésuites

En plus des activités habituelles, le Moulin des Jésuites propose des ateliers de fabrication à faire à la maison. Deux boîtes à emporter sont offertes : une pour fabriquer du papier et l’autre pour construire une mangeoire à oiseaux.

Le matériel doit être récupéré les 5 et 6 mars.

Atchoum et Pépé et sa guitare

Le trio formé d’Atchoum, de Pépé et de sa guitare, sera sur la scène de la Salle Dina-Bélanger le 10 mars à 15 h. Dans une mise en scène de Philippe Laprise, les musiciens feront les chansons de l’album Ça promet, sorti en 2019.

Atchoum & Pépé et sa guitare (archives) Photo : Julie Gauthier / Gracieuseté de Productions Inattendues

La relâche à Montmagny

Du 5 au 13 mars, la ville de Montmagny offre plusieurs activités dont le spectacle Petit voilier, une soirée de contes et légendes, des ateliers de peinture sur céramique.

Sur la glace, avec la magie de Disney

Disney sur glace est de retour au Centre Vidéotron avec le spectacle L’Expédition de Mickey, du 11 au 13 mars.