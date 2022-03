Entrée libre : pour un premier week-end de relâche bien meublé

ENTRÉE LIBRE – Ce n'est pas l'offre culturelle qui manque, en ce début de relâche scolaire! Cette semaine, la pièce Run de lait, la faune aquatique de l'Aquarium de Québec, l'installation Museum of the Moon et la série C'est comme ça que je t'aime ont retenu l'attention de nos journalistes.

Le choix d'Alicia Rochevrier : la pièce Run de lait

Justin Laramée présente sa pièce «Run de lait», un théâtre documentaire sur les producteurs laitiers. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

La pièce documentaire Run de lait fait le point sur la détresse psychologique en milieu agricole, principalement dans le secteur laitier. Depuis 2016, Justin Laramée a parcouru des milliers de kilomètres, visité plusieurs étables et répond à ces grandes questions : Pourquoi le Québec a-t-il perdu la moitié de ses fermes laitières en 20 ans? D’où vient cette détresse? Pourquoi l'homme le plus riche au Québec est un fromager? Construite en trois parties, la pièce laisse place à des moments d'humour, mais surtout à une prise de conscience sur l'état du système de gestion de l'offre des producteurs de lait.

Run de lait est présentée jusqu'au 26 mars à Québec, puis partira en tournée ailleurs dans la province.

Le choix de Valérie Cloutier : l'Aquarium de Québec

Aquarium de Québec Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

À l'occasion de la relâche, plusieurs activités spéciales sont proposées aux visiteurs de l'Aquarium du Québec, jusqu'au 13 mars. Animation, maquillage, jeux gonflables et ateliers de fabrication de mammifères marins à partir de matériaux recyclés sont au programme. En outre, les gourmands seront heureux de pouvoir profiter d'un menu de type cabane à sucre . Aussi, on nous invite à découvrir la beauté des animaux marins qui sont au cœur de la projection Immersion. On y découvre les espèces qui peuplent le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, l’océan Atlantique Nord, la mer des Sargasses et les profondeurs des abysses. C'est sans oublier tous les animaux qu'on peut voir sur place, notamment des ours blancs, des morses, des méduses, des phoques et des oiseaux de proie. Bonne et joyeuse visite!

Le choix de Tanya Beaumont : Museum of the Moon

L'oeuvre «Museum of the Moon» de Luke Jerram est présentée dans le cadre de la Manif d'art 10, du 4 au 6 mars 2022. Photo : Philippe Constant

Manif d’art 10 se poursuit et accroche la lune dans le jardin Jean-Paul-L’Allier. L’installation Museum of the Moon, de l’artiste anglais Luke Jerram, a été créée à partir d’images captées par la NASA. La lune de sept mètres de diamètre permet de voir les détails de la surface. Les conditions météorologiques pourraient empêcher l'œuvre d’être installée. Les informations seront précisées sur la page Facebook.

Le 4 mars, de 15 h à 21 h, ainsi que les 5 et 6 mars, de 12 h à 21 h, au jardin Jean-Paul-L’Allier

Le choix de Jean-François Blanchet : C'est comme ça que je t'aime

«C'est comme ça que je t'aime» sur ICI TOU.tv EXTRA Photo : Radio-Canada

La redoutable organisation criminelle de Sainte-Foy est de retour! La seconde saison de C’est comme ça que je t’aime s’amorce à l’été 1975, alors qu’Huguette Delisle (Marilyn Castonguay) prend ses aises comme nouvelle caïd de la ville. Alors que les dix épisodes de la première saison étaient davantage axés sur l’euphorie des personnages qui découvraient la criminalité et son rythme exaltant, l’auteur François Létourneau, qui incarne aussi Gaétan Delisle, nous présente cette fois-ci le côté sombre du monde interlope. Un traître ébranlera d’ailleurs la confiance des membres de l’Organisation.

Les six premiers épisodes sont disponibles depuis jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Nouveaux épisodes à venir dès le 10 mars.