Le drapeau de la fierté gaie sera hissé par un autre conseil scolaire catholique en juin

Le conseil a voté mardi à six voix contre trois en faveur d’une motion présentée à ce sujet par le conseiller Mark Valvasori.

Le conseil scolaire s’était en effet opposé à cette motion l'année dernière, en avançant que le drapeau canadien et la croix étaient ses symboles d'unité et d'inclusion.

Selon Mark Valvasori, cette année certains membres du conseil d'administration se sont opposés avec véhémence au fait de hisser le drapeau de la fierté, affirmant que ce geste allait à l'encontre des enseignements de l’église et qu’il était incompatible avec la vie de famille catholique.

Ce qui m'a le plus dérangé, c'était le ton et le contenu de tant de courriels et de conversations qui s'opposaient à hisser ce drapeau , a-t-il ajouté.

Le langage utilisé était, selon lui, souvent répugnant . C’est d’ailleurs, explique-t-il, ce qui l'a amené à représenter cette motion.

D'autres personnes se sont toutefois montrées solidaires, arguant que cette décision est symbolique d'amour, d'acceptation et d'inclusion .

Mark Valvasori a interpellé les membres du conseil d’administration, en leur demandant d’imaginer la lutte d’un élève pour concilier ses propres sentiments sur sa sexualité avec sa catholicité .

Le président opposé à cette décision

Le président du conseil scolaire, Pat Daly, a répété mardi qu’il s’opposait à cette décision.

Nous visons non seulement la création d'un environnement inclusif et juste, mais, plus encore, d'un mode de vie , a-t-il déclaré. Cette façon de vivre est mieux exprimée par notre symbole catholique le plus fondamental, la croix.

« J'attends avec impatience le jour où cela n'aura plus d'importance. Quand cela sera un non-problème. En attendant, montrons notre amour et notre acceptation en arborant simplement le drapeau de la fierté en juin. » — Une citation de Mark Valvasori, conseiller scolaire

Mark Valvasori pense en revanche que la motion ne vise pas à faire une déclaration politique, mais plutôt à montrer son soutien aux élèves et au personnel LGBTQ.