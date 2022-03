Rouyn-Noranda accueillera le Championnat canadien de curling junior

Cette compétition regroupe les meilleures équipes de moins de 21 au pays.

Curling Canada en a fait l’annonce jeudi matin. Il y aura 28 équipes, 14 chez les hommes et 14 chez les femmes.

L’événement aura lieu du 25 mars au 2 avril à l’aréna Glencore et au Club de curling Noranda. La patinoire de hockey sera transformée en glace de curling pour l’occasion.

C’est la première fois depuis 1986 qu’un championnat de curling de cette envergure se tient à Rouyn-Noranda.

Le président du club de curling de Noranda, Patrick Bédard, affirme que son organisation tente depuis quelques années d’obtenir un tel événement.

Ça faisait entre 8 et 10 ans que le comité administratif du club Noranda travaillait pour aller chercher un championnat d’envergure alors on est vraiment très heureux que ça débouche enfin , affirme-t-il.

Le président du club de curling de Noranda, Patrick Bédard. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Rouyn-Noranda est l'un des 2 seuls endroits au Québec à avoir 6 glaces de curling au même endroit. Un avantage important selon Patrick Bédard, qui souhaite tenir d'autres événements d'envergure dans les prochaines années

Pour notre 100e, on aimerait vraiment avoir un championnat d’envergure plus grand, soit le Série club pour adultes ou éventuellement, on se croise les doigts, mais un Scotties ou un championnat de plus grande envergure , ajoute-t-il.

Le club de curling de Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Il n’est pas impossible qu’une formation de Rouyn-Noranda participe à la compétition.

On a des jeunes actuellement qui performant très bien sur le circuit U18 qui seront l’an prochain dans le U21 et qui ont de très bonnes chances de se qualifier pour représenter notre province l'an prochain , affirme Patrick Bédard.

Le club de curling de Noranda compte 220 membres