Ontario : des normales de saison dépassées en février

Dans une bonne partie du Sud de l’Ontario et du Nord-Ouest de la province, février a apporté beaucoup de grands froids et de neige.

Basses températures

Il a fait très froid dans le Nord-Ouest de la province. Cette année, février est pour la seconde fois le plus froid à Red Lake depuis que les données sont enregistrées et la quatrième fois, à Kenora.

Thunder Bay a également battu des records de basses températures soit - 36 degrés le 24 février et - 34 le 25, alors que la moyenne minimale enregistrée pour le mois est de - 16,9 degrés Celsius.

Gerald Cheng est météorologue à Environnement et changement climatique Canada. Il explique que ce froid est dû à la circulation atmosphérique. La Niña domine notre hiver en quelque sorte.

« La Niña pousse l’air froid de l’Arctique vers les Prairies et aussi le Nord-Ouest de l’Ontario. » — Une citation de Gerald Cheng, météorologue à Environnement et changement climatique Canada

Plus d’accumulations de neige

Dans le sud ontarien, Toronto a reçu deux fois plus de neige que la normale avec 48 cm alors que la normale mensuelle est de 24 cm. Il ne s’agit toutefois pas d’un record. L’année 2008 détient le dernier record d’accumulation de neige avec 76,8 cm.

Le météorologue affirme qu’il s’agit de la 11e fois que le mois de février apporte le plus d’accumulation de neige à Toronto. Mais si on regarde juste les précipitations [incluant] la pluie, la pluie verglaçante, la neige, on est rendu 8e , dit-il.

Observations de neige comparées aux normales Observations de neige comparées aux normales VILLE QUANTITÉ DE NEIGE EN FÉVRIER (en cm) MOYENNE MENSUELLE NORMALE Welland 51 30,2 Toronto Pearson 48 24 Thunder Bay 69,6 26,9 Kenora 82,6 18,6 Sudbury 81,4 51,7 Kapuskasing 54,8 39,3

Selon Environnement Canada, les 82,6 cm de neige tombés à Kenora en font le mois de février le plus enneigé de toute l’histoire pour cette région.