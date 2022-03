Pas perdus, d’Émile Proulx-Cloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette

Émile Proulx-Cloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette s’apprêtent à présenter Pas perdus, leur plus récent documentaire scénique. Sur scène, le public fera face à huit personnes n’ayant aucune expérience en jeu, vaquant à leurs occupations habituelles avec, en trame de fond, des bribes de leurs confessions intimes récoltées au fil d’entrevues avec Mme Barbeau-Lavalette.

Quête de liberté, désir de transmission, héritage, mort et deuil… Pas perdus : documentaires scéniques, qui sera présenté à partir du 8 mars à Montréal, aborde des sujets universels à travers des loupes individuelles; une façon de se rappeler qu’il faut parfois s’intéresser aux autres pour se comprendre soi-même.

À cet égard, Émile Proulx-Cloutier cite l’auteur français Claude Lemesle dans son ouvrage L’art d’écrire une chanson : Votre nombril a beaucoup moins de chances d’être le centre du monde que la gare de Perpignan.

Dernier volet d’un triptyque, Pas perdus : documentaires scéniques fait suite à Vrais mondes (2014) et Pôle Sud (2016), deux œuvres qui tentaient de mettre en lumière le réel, qui dépasse souvent la fiction, selon Émile Proulx-Cloutier.

Il y a quelques années, avec Anaïs, on se rendait compte en regardant des documentaires à quel point, des fois, dans ces films, il y a des gens qui sont vraiment des personnages, [ne serait-ce que] dans la façon dont ils parlent , explique le comédien et auteur-compositeur-interprète.

Il y a parfois une qualité de personnage qui fait qu’on se dit que c’est plus fort que la fiction. On dirait que ça a été écrit par un auteur, mais c’est encore meilleur parce que ça sort spontanément de la bouche d’une personne.

Selon le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui (CTA), le choix de ces huit protagonistes de la pièce – Dominic, Élisabeth, Eva, Jérôme, Quentin, Réal, Sylvain et Yaëlle – s'est fait en raison de leur vie singulière et de la façon surprenante qu'ils et elles ont de se raconter .

Une distribution à l'image du vrai monde

Émile Proulx-Cloutier explique que le documentaire scénique s’apparente au théâtre documentaire, comme J’aime Hydro, porté par Christine Beaulieu, mais sans le savoir-faire des acteurs et des actrices.

Admettons qu’on enlève l’acteur de l’équation. Est-ce qu’il y a un moyen d’amener la personne sur scène, mais sans l’obliger à jouer ou à se souvenir d'un texte? Qu’est-ce qu’il y a à être préservé du documentaire? Pour moi, c’est la parole; la beauté de la première fois où les affaires sont dites , explique-t-il.

L’approche préconisée par le couple Proulx-Cloutier/Barbeau-Lavalette permet au public d’entrer dans l’intimité de personnes inconnues, à la recherche du fil conducteur qui les unit toutes.

Dans Vrais mondes, ce point en commun était le parcours hors norme des personnes interviewées, alors que Pôle Sud mettait en vedette des personnes habitant le quartier Centre-Sud à Montréal. Pour Pas perdus, le couple a voulu laisser le public découvrir ce lien au fil du spectacle.

L'affiche de la pièce « Pas perdus : documentaires scéniques » Photo : Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

Des heures et des heures d’entrevue

Pour élaborer la trame sonore qui accompagne les interprètes muets sur scène, Émile Proulx-Cloutier s’est basé sur le colossal travail de recherche de sa conjointe, qui a passé une bonne partie de 2018 à dénicher des personnages et à les passer en entrevue, avec sa preneuse de son, dans des endroits où ils étaient à l’aise.

Ils jasent longtemps, parfois à travers plusieurs visites. Il y a une sorte de relation qui se crée, une détente, et la voix humaine se dépose, et il y a des histoires qui sortent, explique le comédien. Après, je passe des mois avec des monteurs pour assembler les sons, pour arriver à une trame sonore d'une heure et demie de spectacle.

Sur scène, les personnages ne jouent pas la comédie; ils vaquent plutôt à leurs occupations habituelles, avec des objets qui leur appartiennent. Le public les découvre à partir de leurs propres pensées.

Oser regarder les gens dans les yeux

Pour Émile Proulx-Cloutier, le documentaire scénique permet d’entrer dans l’intimité des gens, une chose de moins en moins naturelle dans une société qui privilégie l’individualisme, et parfois la méfiance envers les autres.

On n’ose plus trop regarder les gens dans la vie, on a un peu peur. Quand on est petit, on se fait dire de ne pas fixer les gens, de ne pas regarder dans les yeux trop longtemps, parce que c’est gênant , explique-t-il.

Pas perdus : documentaires scéniques sera présenté du 8 mars au 2 avril au CTA.