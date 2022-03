Durant plus de 100 ans, l’Hippodrome Blue Bonnets situé dans l’ouest de la ville Montréal a ravi les amateurs de courses de chevaux. Retour en archives sur les moments de gloire et les heures plus sombres de cette importante institution.

Les débuts

Les courses de chevaux sont introduites au Québec dès la conquête de 1760 et les premières d’entre elles ont d’ailleurs lieux sur les plaines d’Abraham.

Québec et Trois-Rivières connaîtront les pistes de courses de chevaux avant Montréal.

C’est ce que raconte le chroniqueur Patrick Baillargeon à l’animateur Patrick Masbourian à l’émission Pour la suite des choses du 17 juillet 2007.

Pour la suite des choses, 17 juillet 2007 (audio) Photo : Radio-Canada

La première piste de Blue Bonnets est construite vers 1828 sur le territoire de ville Saint-Pierre. La piste est baptisée ainsi en raison d’un secteur de ville Saint-Pierre baptisé The Blue Bonnets hill et d'une populaire taverne qui se trouvait à proximité.

Cette première piste sera détruite en raison de la construction du chemin de fer à Lachine.

En 1872, une autre piste de course pour les chevaux est aménagée dans le secteur de Montréal-Ouest. C’est finalement en 1905 que le club jockey de Montréal entreprend de bâtir un grand hippodrome portant toujours le nom de Blue Bonnets dans le quartier Notre-Dame-des-Neiges. Le lieu est inspiré de la piste de Saratoga dans l’État de New York, avec des estrades pour accueillir les visiteurs.

Durant les décennies 1930 à 1970, plusieurs autres pistes de course pour le sport hippique se retrouvent dans la métropole : Dorval, Richelieu, Mount Royal, King’s Park, Delorimier.

Les années fastes

Le 1er janvier 1963, Canada Magazine présente un reportage du journaliste Jean-Louis Gagnon tourné à l’hiver et au printemps de l’année précédente. Le reporter y aborde l’entraînement d'hiver et les soins donnés aux chevaux à l'Hippodrome Blue Bonnets.

Les chevaux participent ensuite à leur première course du printemps accompagnés de leur jockey en sulky léger sur la piste de Richelieu à Montréal.

Canada Magazine, 1er janvier 1963

Tous les jours, les chevaux sont tenus de courir de quatre à six kilomètres pour garder la forme.

Les écuries de Blue Bonnets peuvent recevoir jusqu’à 1000 bêtes.

Dans les années 1970, Blue Bonnets figure parmi les trois plus importantes pistes de course en Amérique du Nord avec New York et Chicago.

L’Hippodrome de Montréal présente alors 260 programmes de course par année avec une assistance d’environ 8000 personnes par jour. Certains dimanches, l’assistance atteint 12 000 personnes.

Le 1er juillet 1970, lors de l’événement La soirée du bon vieux temps, qui réunit alors de nombreuses grandes familles de l’industrie équestre, ce sont plus de 41 500 spectateurs qui envahissent le boulevard Décarie. Du jamais-vu pour un événement sportif au pays.

Les années 1970 et le début des années 1980 continueront d’être des années fastes pour les courses hippiques à Montréal. Les parieurs viendront nombreux entendre la voix du célèbre commentateur Jean Desautels prononcer les noms de chevaux et leurs positions à une vitesse phénoménale.

Le déclin

Le 2 mars 1989, la journaliste Christine Saint-Pierre présente un reportage sur l’Hippodrome qui connaît un regain après une dure année en 1988.

Montréal ce soir, 2 mars 1989

Face aux pertes financières de l’Hippodrome, le gouvernement du Québec accepte de réduire de 3 % la taxe sur les paris. L’assistance augmente alors de 25 % en une année.

La paix est assurée pour quelques années, mais en 1993, l’Hippodrome de Montréal ferme ses portes en raison d’un conflit de travail. La même année, la Ville de Montréal procède à l’ouverture de son casino, ce qui donnera un coup fatal à l’industrie du sport hippique montréalais, qui ne s’en remettra jamais.

Dès lors, les paris deviendront de moins en moins importants et les visiteurs, de moins en moins nombreux.

Téléjournal, 20 février 2009

Le 20 février 2009, le gouvernement du Québec annonce qu’il se retire de l’industrie des courses de chevaux. Pierre Duchesne présente un reportage au Téléjournal.

« Plusieurs études ont été faites et c’est un secteur qui ne soulève plus les passions des Québécois », mentionne la ministre des Finances du Québec Monique Jérôme-Forget pour justifier sa décision.

Laissé à l’abandon durant neuf années, l’Hippodrome sera détruit en 2018.

Plusieurs projets de développement notamment immobilier ont été promis depuis par les différentes administrations municipales montréalaises sur le terrain de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.