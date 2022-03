Adieux déchirants à la frontière polono-ukrainienne

GRUSHIV, Ukraine - Dans la foule silencieuse, à quelques mètres du poste frontalier de Hrushiv-Budomezh, une grand-mère de 58 ans, larmes aux yeux et vêtue de gris, vocifère des insultes contre les Russes. Valentina souhaite qu’ils périssent en enfer pour les horreurs qu’ils infligent à son pays.

Je me souviens de ma grand-mère qui nous répétait sans cesse qu’elle avait été déplacée pendant la Deuxième Guerre mondiale, explique-t-elle. L’histoire se répète et c’est à mon tour de fuir la maison pour amener mes petits-enfants loin du danger.

Elle se sent isolée de sa famille, dont plusieurs membres vivent en Russie. Ils la traitent de conspirationniste lorsqu’elle leur envoie des photos des bombardements de Kharkiv et de Kherson, des villes à quelques centaines de kilomètres d'où elle habitait, à Zaporijia.

Une odeur de feu de camp était perceptible à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, près de Budomierz. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Mon fils qui vit en Pologne m’a appelée en pleurant hier et il m’a implorée de partir avec les enfants sur-le-champ. C’est devenu trop dangereux.

Protéger les enfants, mais défendre la maison

La file d’autocars venus de partout en Ukraine s’allonge sur quelques kilomètres. Des soldats arpentent la route, mitraillettes en bandoulière et mains posées sur leur arme. L’odeur de feu de camp embaume l’air. Des bénévoles cuisinent de la soupe et préparent du thé pour les réfugiés qui avancent par petits groupes jusqu’à la frontière.

Des bénévoles préparaient de la nourriture pour les Ukrainiens à la frontière avec la Pologne. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Une autre grand-mère, Nadia, marche d’un pas décidé. La soixantenaire vient de faire 15 heures de train. Un voyage de Peltawa, près de Kharkiv, jusqu’à Lviv, qu’elle a passé étendue par terre dans le wagon bondé avec ses deux petites-filles de quatre et huit ans.

Mon fils m’attend de l’autre côté de la frontière, en Pologne, dit-elle, je vais lui confier ses filles. Moi, je retournerai immédiatement à la maison. Au diable le danger et les horreurs. C’est chez moi. C’est là que je veux vivre, pas dans un pays étranger.

« Les Russes ne me feront pas fuir. » — Une citation de Nadia, une grand-mère ukrainienne de 60 ans

Nadia serrait contre elle sa petite-fille, au poste de frontière avec la Pologne. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Les réfugiés qui atteignent la frontière sont tous passés par Lviv, joyau touristique de l’Europe de l’Est. La ville datant du Moyen Âge s’est imposée comme cité refuge dans l’ouest de l’Ukraine et comme plaque tournante pour l’aide humanitaire et le transport des réfugiés.

Lviv a presque doublé sa population de 725 000 personnes depuis la semaine dernière, disent plusieurs résidents. Travailleurs humanitaires, journalistes étrangers et réfugiés qui souhaitent rester en Ukraine pour le moment s’arrachent les chambres d’hôtel.

Reconduire les femmes et les enfants pour mieux combattre

Dans l’après-midi frisquet, exposé au vent qui balaie la route au poste de contrôle de Hrushiv-Budomezh, à 70 kilomètres et six barrages routiers de Lviv, un homme essaie de faire dormir sa fille de deux ans dans une poussette. Elle cligne des yeux au rythme du va-et-vient.

Je suis venu reconduire ma femme et ma fille pour qu’elles puissent être en sécurité de l’autre côté, en Pologne, affirme Roman. J’aurai l’esprit tranquille de savoir qu’elles ne sont plus en danger. Je pourrai ensuite offrir mes services pour aider les réfugiés. Je pourrai aussi prendre les armes et défendre mon pays. Même si je pouvais suivre ma famille en Pologne, je ne le ferais pas.

Roman a accompagné sa famille jusqu'en Pologne, mais il a l'intention de rester en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Les appels aux armes du petit groupe de soldats de la défense territoriale de l’Ukraine ont été entendus. Seuls les citoyens expérimentés dans le maniement d’armes sont retenus. Les autres, comme Roman, aident comme ils le peuvent.

L’humour pour supporter la peur, la douleur, l’insupportable

Les rires de trois jeunes dames d’environ 30 ans retentissent dans la foule sur le point de traverser la frontière. Après avoir passé une semaine terrées dans les stations de métro et les sous-sols d’église de Kiev, Olga, Alina et Ksenia ont décidé de fuir les bombardements. Elles osent l’optimisme.

Olga, Alina et Ksenia, trois jeunes trentenaires, attendaient de traverser la frontière de la Pologne. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Nous n’avons qu’une petite valise chacune, et moi, j’ai pris soin d'apporter mes deux paires de souliers de course préférés , blague Alina.

Je n’ai pris que deux tenues complètes , ajoute Ksenia. C’est assez pour me sentir bien et normale, et ça m’aide à croire que tout ça pourrait se terminer bientôt.

Elles n’ont pas de plan précis pour leur séjour en Pologne. Elles ne veulent pas en faire non plus, comme si elles espéraient encore se réveiller au beau milieu du cauchemar qu’elles vivent depuis plus d’une semaine.