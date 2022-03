La police toujours omniprésente dans le secteur du pont Ambassador

Depuis la réouverture du pont Ambassador, il y a plus de deux semaines, les policiers sont toujours présents à l’intersection de l'avenue College et de la route Huron Church.

Des murets de béton sont installés de part et d’autre de la route Huron Church, de l'avenue College jusqu'à la rue Girardot.

De nombreux résidents et plus particulièrement des étudiants à l'Université de Windsor sont obligés à faire de grands détours pour accéder aux différents services et au campus.

Je dois faire des détours pour avoir accès au campus et à mon travail , explique Rachel Strong, étudiante à l'Université de Windsor.

Elle raconte qu'un trajet qui se faisait en 3 minutes lui en demande maintenant 15.

C’est un véritable problème , dit-elle.

Anik Kundu est aussi étudiant à l'Université de Windsor. Il demeure à l'ouest de Huron Church. Il doit tenir compte du temps des déviations lorsqu'il fait ses courses dans le secteur.

Lorsque je sors faire du magasinage dans cette zone, je dois prévoir au moins une vingtaine de minutes supplémentaires , fait-il remarquer.

La présence policière est encore très visible dans le secteur tout au long de la route Huron Church.

Selon le service de police, le corridor Huron Church doit être sécurisé.

La police surveille toujours le corridor de Huron Church pour assurer la sécurité de notre communauté , explique le Service de police de Windsor par courriel. Des policiers venus d'ailleurs prêtent toujours main-forte à ceux de Windsor.

Nous continuons à travailler avec des services de police extérieurs pour assurer la sécurité de notre communauté , note le Service de police dans le même courriel.

Le service de police n’a pas dévoilé pour des raisons de sécurité de ses opérations , l’identité des corps policiers venus l'appuyer.

Le service de police précise qu'il continuera d'évaluer la situation et que tous les accès à la route Huron Church seront rouverts dès que la sécurité le permettra.