Réforme municipale au N.-B.: les frontières des quartiers terminées le 4 mars

Selon l’échéancier prévu par la province, les nouvelles municipalités créées par les fusions annoncées l’an dernier avaient jusqu’au 4 mars pour présenter les renseignements sur les divisions des différents quartiers qui les composeront. Les municipalités bénéficiaient du soutien des facilitateurs nommés par le gouvernement pour mener à bien cet exercice.

Par ailleurs, les communautés qui voulaient contester les fusions annoncées en novembre 2021 avaient jusqu’au 16 décembre 2021 pour faire part de leurs suggestions.

Lac-Baker, au Nouveau-Brunswick, s'oppose aux changements annoncés par Fredericton. Photo : CBC / Alexandre Silberman

Malgré tout, plusieurs municipalités contestent toujours les fusions annoncées par Fredericton, qui fera passer le nombre d’entités de 340 à 89. Plusieurs municipalités seront fusionnées entre elles, et plusieurs services de districts locaux seront annexés à des municipalités ou seront fusionnés avec des voisins ruraux.

« Je dirais qu'à 95 %, c'est tout fini. On a encore quelques questions, certaines préoccupations dans certaines régions. » — Une citation de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick

Dans certaines régions, toutefois, on demande des modifications. C'est notamment le cas à Shippagan, dans la Péninsule Acadienne. Cette ville souhaitait récupérer le DSL de Chiasson-Savoy, qui est situé tout juste de l'autre côté du pont reliant Shippagan à l'Île de Lamèque.

Le ministre Allain maintient les fusions qui ont été annoncées, malgré les insatisfactions exprimées dans certains cas. Photo : Radio-Canada

Mais le ministre a rejeté cette demande. On a tranché qu'il ne va pas y avoir de changement. Chiasson-Savoy va rester avec Entité 15 qui est l'Île de Lamèque. Une île, une municipalité , affirme Daniel Allain.

Le ministre Allain a aussi fermé la porte au village de Lac Baker dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui souhaite rester autonome. Le ministre nous convainc avec des phrases, des mots, mais pas de chiffres et de données et nous ça ne nous convainc pas , lance la mairesse de Lac Baker, Roseline Pelletier.

« Nous résistons encore, le conseil et la population nous encouragent à continuer de montrer notre opposition à la fusion. » — Une citation de Roseline Pelletier, mairesse de Lac Baker

Même si l’échéance pour des changements à la réforme est officiellement passée depuis le 16 décembre 2021, la mairesse de Lac Baker ne perd pas espoir. Nous on a encore espoir que l'opinion publique, la pression politique peut encore faire changer d'idée.

Roseline Pelletier, mairesse de Lac Baker, espère convaincre le ministre Allain de changer d'avis sur le projet de fusion qui touche sa municipalité. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le ministre Allain reste toutefois sur ses positions. Je suis convaincu à cause de la communauté d'intérêts que le Lac Baker et le Haut-Madawaska peuvent faire un beau partenariat à long terme.

Dans les régions francophones, une autre poche de résistance se trouvait dans la région de Grand-Sault. Mais en conférence de presse, les élus de Drummond et de Saint-André ont confirmé qu'ils se joignent à la grande municipalité qui sera gouvernée par un conseil municipal de 10 membres. La municipalité issue de la fusion sera incorporée sous le nom de Grand-Sault, mais on souligne que dans les communications et la promotion, le nom de Municipalité régionale de Grand-Sault sera utilisé.

L’ensemble des nouvelles entités ont jusqu’au 1er juillet prochain pour se donner un nom. Le 1er septembre, les employés des nouvelles entités devront être en place. Le 28 novembre, il y aura élection spéciale, et la mise en œuvre des fusions sera officielle le 1er janvier 2023.

Avec les informations de Serge Bouchard