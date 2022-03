Bilan COVID-19 : la Saskatchewan déplore 44 décès supplémentaires en une semaine

La province recense 353 hospitalisations en date du 2 mars, soit 19 de moins que le 23 février. Parmi ces hospitalisations, 30 patients sont admis aux soins intensifs.

La province rapporte 1102 nouveaux cas confirmés sur plus de 7833 tests effectués en laboratoire.

Ces données ne tiennent pas compte des tests rapides ni des cas asymptomatiques.

En date du 26 février, un peu plus de 80 % des personnes de 5 ans et plus avaient obtenu deux doses de vaccin dans la province. Un peu plus de 50 % des personnes de 18 ans et plus avaient reçu la dose de rappel.

Onze éclosions ont été déclarées dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de santé entre le 20 et le 26 février.