Manifestation d’Ottawa : les entreprises de sociofinancement se défendent

La comparution des deux entreprises de sociofinancement GoFundMe et GiveSendGo devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale était attendue. De manière différente, toutes deux ont défendu leur approche de la manifestation des camionneurs à Ottawa, jeudi.

Le président de GoFundMe l’assure : son entreprise n’est pas restée les bras croisés face à l’évolution de la situation à Ottawa où la manifestation des camionneurs a perturbé la vie des résidents et bloqué le centre-ville pendant plus de trois semaines, en février.

Selon Juan Benitez, dès le lendemain du lancement de la campagne de financement en appui au convoi de la liberté , son équipe a commencé à la surveiller en raison du volume important d’activités que celle-ci générait.

Juan Benitez, président de GoFundMe Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Quand cette campagne a été établie le 14 janvier, elle était en conformité avec nos règlements. Il n’y avait rien qui permettait de croire qu’il y aurait des problèmes , a ajouté la chef des affaires juridiques de la plateforme, Kim Wilford.

Les activités passées des organisateurs ou des donateurs ne faisaient pas partie des critères pour déterminer si, oui ou non, la campagne répondait aux termes de services de GoFundMe, a toutefois reconnu le président du site de sociofinancement.

« Ce groupe et cette campagne étaient vraiment quelque chose d’inédit. L’échelle, la rapidité à laquelle ça évoluait... [...] Mais ce n’est pas à nous de couvrir tout ce que les gens ont dit par le passé sur d’autres plateformes médiatiques. » — Une citation de Juan Benitez, président de GoFundMe

La campagne a permis d’amasser plus de 10 millions de dollars, avant d’être finalement interrompue par l’entreprise de sociofinancement, le 4 février, en raison des informations que l’entreprise dit avoir amassées, notamment auprès des autorités d’Ottawa.

Quand on a reçu des informations crédibles [...] on a compris que ça dépassait les bornes et nos règles de services , a indiqué Mme Wilford.

Elle se dit toutefois fière de la façon dont l'entreprise a géré cette campagne.

GiveSendGo blâme les gouvernements

La campagne de financement s’est ensuite déplacée vers le site GiveSendGo, une plateforme chrétienne fondée en 2014.

Ses deux cofondateurs, Jacob Wells et Heather Wilson ont défendu avec aplomb leur décision de continuer à recueillir des dons, malgré le retrait de GoFundMe.

Nous avons simplement permis à ceux qui appuyaient le convoi de l’appuyer et offert une plateforme pour que le convoi puisse faire ce qu’il considérait important : se rendre dans la capitale pour exprimer son point de vue , a justifié Mme Wilson, précisant que GiveSendGo aurait tout aussi bien hébergé une éventuelle campagne de sociofinancement pour des opposants au convoi.

Le site a déjà financé des campagnes de levées de fonds du groupe d’extrême droite Proud Boys, a reconnu Mme Wilson.

Nous croyons que le danger de la suppression du discours est beaucoup plus élevé que le danger du discours lui-même , a argumenté M. Wells.

Selon ce dernier, la manifestation des camionneurs à Ottawa ne donnait aucune indication de dérives majeures.

La perception que j’avais, c’était qu’il y avait une manifestation en cours contre ce que certaines personnes pensaient être les excès du gouvernement canadien. Nous pensons que les manifestations font partie de la démocratie. [...] On pensait que c’était une manifestation majoritairement pacifique, avec un groupe marginal qui essayait de tout ternir , a-t-il raconté. On a parlé d’occupation. Ce sont des termes militaires et je ne pense pas que c’était le cas ici.

« Le gouvernement doit être plus proactif et tendre la main à ceux qu’ils considèrent être des délinquants [...] La Bible le dit : si vous avez un problème avec quelqu’un, vous devez aller lui parler. » — Une citation de Heather Wilson, cofondatrice de l’entreprise de sociofinancement GiveSendGo

Mme Wilson reproche au gouvernement de ne pas être entré en contact avec l’entreprise de sociofinancement pour mettre un terme à la campagne.

Je ne sais pas pourquoi vous ne nous avez pas demandé de nous pencher sur la situation. [...] Nous avons essayé de naviguer du mieux que nous pouvions. [...] Si M. Trudeau avait parlé avec les camionneurs, tout aurait pu être évité , a-t-elle lancé aux parlementaires.

Des dons majoritairement canadiens

Alors qu’Ottawa s’inquiétait d’une ingérence étrangère dans le mouvement des camionneurs, les deux entreprises de sociofinancement ont indiqué, jeudi, que la majorité des dons recueillis sur leurs plateformes respectives provenaient du Canada.

Nos dossiers montrent que 88 % des fonds donnés à la campagne avaient leur origine au Canada, et 86 % des donateurs étaient originaires du Canada , a indiqué M. Benitez.

Sur GiveSendGo, 63 % des fonds provenaient du Canada et 37 % des États-Unis, a confirmé M. Wells.

Résident du New Hampshire, Roy Bettle, qui dit travailler dans le domaine de la cybersécurité, fait partie de ces Américains qui ont décidé de contribuer à la campagne sur le site GiveSendGo.

Une partie de ma famille vit à Toronto. Un de mes cousins m’a demandé si j’avais entendu parler de ce convoi [...] J’ai fait plus de recherches sur internet [...] Au début, il n’y avait pas beaucoup d’informations, puis après, c’était partout, tu ne pouvais pas y échapper , raconte-t-il.

Roy Bettle, résident du New Hampshire, a fait un don aux organisateurs de la manifestation des camionneurs. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Il explique avoir attendu d’en voir l’évolution avant de faire un don, expliquant en avoir oublié le montant qui se situerait autour de 1000 dollars.

Je ne suis pas riche, si je donne de l’argent, ça veut dire que j’y crois vraiment, que j’ai fait mes recherches et que je suis sûr que, jusqu’au moment où je fais mon don, c’est quelque chose auquel je suis fier d’être associé , explique celui qui a déjà fait des dons en soutien à la campagne de Donald Trump et au Parti républicain, aux États-Unis.

Mais pas seulement, se défend-il, assurant avoir aussi donné de l’argent pour des causes défendues par le Parti démocrate ou pour l’environnement.

Quand je m’implique dans quelque chose, avec mon temps ou mon argent, je ne porte aucun chapeau ni drapeau. Je suis impliqué dans les choses qui soutiennent l’amour entre les gens, l’honneur, la bonté, le respect. [...] J’ai toujours supporté des causes que j’estime justes, peu importe qui les mène.

Un vide juridique , selon une élue bloquiste

Le financement de la manifestation des camionneurs pose de nombreuses questions, selon la vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Kristina Michaud, députée du Bloc Québécois.

Peut-être que notre droit canadien n'est pas adapté à la réalité virtuelle? Je vois aussi tous les financements en cryptomonnaie [...] Est-ce que nos lois sont adaptées à ça? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il faut rouvrir tout ça ou élargir le mandat des organisations qui s'y penchent? Ce sont des questions auxquelles on n'a pas les réponses et c'est justement le but de l'étude [que nous menons au comité] d'aller vérifier ce qui doit être fait.

La députée bloquiste Kristina Michaud (archives) Photo : Bernard Thibodeau

Co-fondateur de Démocratie en surveillance, Duff Conacher, met en garde contre la tentation de vouloir trop rapidement agir en interdisant tout simplement le financement étranger des campagnes de sociofinancement menées au Canada.

C'est difficile de décider que les groupes d'intérêts, ici au Canada, ne peuvent pas recevoir de fonds internationaux, parce qu’ils font beaucoup de bonnes choses avec ces fonds , estime-t-il.

Mais certaines modifications législatives pourraient être apportées, poursuit-il.

C’est clair qu’on doit changer la Loi sur le lobbying pour que les lobbyistes soient obligés de divulguer les fonds et les sources des fonds domestiques et internationaux.

Les représentants de GoFundMe comme les deux cofondateurs de GiveSendGo indiquent qu’ils se soumettront à tout changement qui pourrait être apporté à la législation canadienne.

Nous serions disposés à coopérer et nos politiques internes vont être adaptées pour se conformer aux nouvelles exigences , a assuré Mme Wilford.

On va faire tout ce que la Loi nous demandera pour garder notre plateforme viable et continuer les activités qu’on fait pour les Canadiens ou ailleurs dans le monde , a acquiescé M. Wells.

Avec les informations de Claudine Richard et de CBC News