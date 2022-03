Le conseil d’administration du Lighthouse à Saskatoon invité à démissionner en bloc

Les membres du refuge pour sans-abri le Lighthouse à Saskatoon ont demandé la démission du conseil d’administration en raison de décisions jugées « contraires à l’éthique, immorales et non professionnelles ».

Sur les 47 membres, 59 % ont voté en faveur de cette démission en bloc.

Le conseil d'administration n'a pas assumé sa responsabilité de rendre des comptes, de faire preuve de transparence et n'a pas fourni aux membres des informations concernant les actions récentes , peut-on lire dans un communiqué.

En se plaçant au centre de la gestion et des opérations, le conseil d'administration a agi de manière contraire à l'éthique, immorale et non professionnelle, créant un environnement de travail instable et toxique , ont écrit les membres, ajoutant que le conseil d'administration a mis en danger la sécurité et le bien-être des résidents.

Le président du conseil d'administration de l’organisme, Jerome Hepfner, s’est défendu dans une lettre envoyée à CBC en affirmant que les membres ont été tenus au courant des procédures en cours concernant la gestion et les opérations du refuge.

De plus, les membres ont été informés que la direction travaille avec les principaux partenaires financiers et opérationnels du Lighthouse pour assurer la continuité de ses services, y compris la résolution de toutes les infractions relevées dans le rapport d'inspection du Service des incendies , a-t-il écrit.

Le conseil d'administration continuera à remplir ses fonctions avec diligence et à agir dans l'intérêt supérieur de l'organisation et des personnes qu'elle sert , a ajouté Jerome Hepfner.

Une série de conflits depuis des mois

En janvier, le Lighthouse s'est vu infliger des amendes de 4000 $ après que le Service des incendies de Saskatoon ait constaté 42 infractions à la Loi sur la sécurité incendie.

En février, cinq gestionnaires ont été congédiés sans motif, après avoir dénoncé le manque de communication des membres du conseil et demandé au gouvernement provincial de nommer un médiateur. Jerome Hepfner et la vice-présidente, Twila Reddekopp, ont signé les lettres de licenciement.

Cela a été fait de manière très peu professionnelle et avec beaucoup d'hostilité. Adeel [Salman] les a raccompagnés à la porte ou leur a remis les lettres de licenciement à leur propre domicile, en compagnie d'agents de sécurité nouvellement embauchés pour les aider à accomplir cette tâche manifeste et imprudente , a écrit Sandra Lazar, membre du Lighthouse.

Les membres à qui elle a parlé sont consternés par la façon dont le refuge est actuellement géré, a-t-elle déclaré.

Le 10 février dernier, le conseil d’administration a été invité à une séance d’information par les membres. Selon le communiqué, aucun invité ne s'est présenté à cette séance.

Les membres disent avoir demandé à plusieurs reprises de voir les procès-verbaux et les résolutions autorisant les actions du conseil d’administration. Ils affirment n'avoir jamais eu de suites à ces requêtes.

Avec les informations de Yasmine Ghania