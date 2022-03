COVID-19 : une certaine stabilité des hospitalisations se maintient dans la région

Selon les données publiées jeudi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y avait mercredi 54 hospitalisations dans la région, contre 56 la veille. Le nombre de patients traités aux soins intensifs est passé de cinq à quatre.

La moyenne d’hospitalisations cette semaine est la même que la semaine dernière, soit un peu plus de 56. Elle s'établissait à 72, 64 et 59 dans les trois semaines précédentes, alors que la baisse était visible.

Rappelons que les données sur les hospitalisations comprennent également des personnes rétablies de la COVID-19, mais qui sont toujours hospitalisées.

Au Québec, on recense 24 décès supplémentaires. La santé publique note par contre une baisse de 17 hospitalisations pour un total de 1364.

Les autres données n’ont pas été publiées en raison d’une panne sur le site de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Dans les RPA et CHSLD

Pour ce qui est de la situation dans les résidences privées pour aînés (RPA) et les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , elle continue de s’améliorer.

Les deux dernières éclosions dans la région, soit aux Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Normandie, à Alma, et Oasis, à Dolbeau-Mistassini, ne comptent plus qu’un cas actif parmi les résidents.