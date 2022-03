Le Centre culturel le Griffon à Gaspé accueillera, à la fin de la saison estivale, trois mariages qui avaient été initialement reportés.

Généralement, on a un ou deux mariages par année. Cette année, on devait en avoir cinq, mais avec l’annonce des restrictions sanitaires de décembre dernier, deux personnes ont préféré annuler parce que ça leur apportait un trop gros stress et une trop grande incertitude, donc on est rendu à trois , explique le directeur général par intérim, Toby Germain.

« En termes de mariages, c’est une grosse année pour nous. » — Une citation de Toby Germain, directeur par intérim du Centre culturel le Griffon de Gaspé

Toby Germain précise que le Centre culturel le Griffon accueille quelques mariages chaque année parce qu’il s'agit d'une des plus grandes salles locatives de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il soutient également que le plan de déconfinement, qui a été annoncé récemment, lui a retiré un poids énorme sur les épaules en allégeant la gestion et l'organisation des événements.

C’est une excellente nouvelle et c’est plus rentable pour nous. Le stress tombe à tous les niveaux , confie M. Germain.

Le Centre culturel le Griffon, à Gaspé, offre les services de location de salle et de traiteur. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Selon l'Institut de la statistique du Québec, près de 11 300 mariages ont été célébrés en 2020. Il s'agit d'une chute historique de 49 %, attribuable à la crise sanitaire.

Il faut remonter jusqu’aux données gouvernementales de 1903 pour trouver un nombre aussi bas.

Un retour à la normale pour les mariages?

Les précédents étés ont rimé avec l'absence de mariages pour l'équipe d'organisation d'événements des Jardins de Métis.

En raison de la pandémie, l'entreprise avait pris la décision en 2020 et en 2021 de ne pas tenir sa saison des mariages qui a habituellement lieu dans un décor floral.

« Ça a été un casse-tête pour nous de faire un suivi avec les mesures sanitaires qui changeaient presque chaque semaine. » — Une citation de Marion Desrosiers, coordonnatrice aux événements culturels et aux mariages aux Jardins de Métis

C’est surtout à cause de l’incertitude qu’on a pris cette décision parce qu’un mariage, on ne peut pas décider la veille que ça a lieu. On ne pouvait pas avoir une vision trop d’avance ne sachant pas comment ça allait se dérouler avec les mesures en vigueur , précise-t-elle.

Marion Desrosiers est optimiste en ce qui a trait à la prochaine saison des mariages. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Mme Desrosiers estime que les assouplissements actuels entrevoient un retour à la normale pour les célébrations maritales qui auront lieu lors de l'été à venir.

À cause des nouvelles annonces, je crois fortement qu’on va avoir une saison des mariages presque normale. Je croise les doigts. Je le souhaite à nos couples qui reportent leur événement depuis presque deux étés , lance-t-elle.

L'équipe des Jardins de Métis a pris soin de ne pas trop surcharger sa prochaine saison estivale de mariages afin de réduire les impacts de possibles annulations.

« On a huit mariages prévus cet été, dont trois nouveaux et cinq qui sont reportés depuis 2019. On a décidé de faire attention de ne pas trop surcharger notre saison de mariages parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver! » — Une citation de Marion Desrosiers, coordonnatrice aux événements culturels et aux mariages aux Jardins de Métis

L'équipe des Jardins de Métis organise des mariages depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement exige actuellement le passeport vaccinal pour les cérémonies de mariage intérieures, sauf si elles se déroulent dans un lieu de culte ou une salle d'audience au palais de justice. Le port du masque est également requis.

À compter du 12 mars, la présentation du passeport vaccinal ne sera toutefois plus demandée au Québec. Le retrait graduel de l'obligation du port du masque dans les lieux publics est, par le fait même, envisagé dès la fin avril.

Avec les informations de Marguerite Morin