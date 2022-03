21 films en compétitions lors du Festival Cinoche de Baie-Comeau

Les mesures sanitaires en vigueur, au moment de la reprise en mars, seront respectées, notamment le passeport vaccinal , indique un communiqué de presse du festival.

Je pense que la réponse du public va être forte. Déjà, on le sent. Les gens sont prêts, passionnés, nous sommes prêts à les accueillir et je n’ai aucun doute que le public sera présent , affirme Véronique Morency, directrice intérimaire du festival.

Véronique Morency, directrice intérimaire du Festival Cinoche de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Mme Morency ajoute que des passeports Cinoche de 5 ou 10 billets sont toujours en vente au Ciné-Centre de Baie-Comeau et au Télé-Jeux Vidéo. Il est également possible d’acheter des billets à l’unité , dit-elle.

Elle invite les cinéphiles à ne pas trop tarder pour faire valider leurs billets et faire leur choix rapidement . Ça vous permettra de mieux profiter du festival, d’être plus disposé et plus calme dans le cas où il y aurait plusieurs festivaliers qui se pointeraient à nos portes lors des présentations , note Mme Morency.

Le long-métrage Belfast, du Britannique Kenneth Branagh, qui a remporté en septembre dernier le prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF), fera partie de la vingtaine de films présentés au 33e Festival du film à Baie-Comeau.

Une scène du film « Belfast » (archives). Photo : Avec l'autorisation du TIFF

Les cinéphiles pourront aussi voir Hors normes d’Éric Toledano et d'Olivier Nakache, mettant en vedette Vincent Cassel et Reda Kateb. Ce drame social suit la vie de deux personnages qui viennent en aide à de jeunes autistes et leurs familles.

Les nôtres, un drame québécois de Jeanne Leblanc et Judith Baribeau, fera également partie de la programmation. Les spectateurs plongeront dans l’histoire de Magalie, 13 ans, qui est la cible de controverse dans la petite communauté de Ste-Adeline.

De retour après la pause

Cette année, le Festival Cinoche de Baie-Comeau s’intitule De retour après la pause , qui fait référence à la pause pandémique.

Il était hors de question pour nous de reporter cette édition-là. Nous étions même prêts à aller jusqu’au printemps et même cet été, c’était vraiment dans nos options , déclare Véronique Morency.

De savoir que le Festival Cinoche pouvait revenir cette année a été un gros poids en moins sur les épaules de Mme Morency. Je suis vraiment contente, je suis fébrile. J’ai hâte d’aller voir des films, j’ai hâte de rencontrer les festivaliers. J’ai hâte d’accueillir nos invités , maintient la directrice intérimaire du festival.

Le 31e Festival du film de Sept-Îles se tiendra en même temps que le Festival Cinoche.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur